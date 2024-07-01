Müsavat Dervişoğlu’ndan Sinan Ateş davasına tepki. 'Duruşmayı sulandırmak için adımlar atılıyor'

Ankara'da gerçekleştirilen silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in cinayetinin ilk duruşmasını yakından takip eden İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, duruşma salonundan ayrılarak basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Davayı, herhangi bir siyasi kimliğe sahibi olmadan, kendi dönemlerinin ülkü ocakları genel başkanlarıyla takip ettiklerini ifade eden Dervişoğlu, "İddianamenin yetersizliği üzerine bir de duruşmanın sulandırılmasına yönelik birtakım adımlar atılıyor” ifadelerini kullandı.

“BU DAVADAKİ İDDİANAME DEĞİL İBRANAME”

Vicdanların adalette öksüz bırakıldığını belirten Dervişoğlu, en başından itibaren iddianamenin yetersizliğinden bahsettiklerini, hatta bunun bir iddianame değil bir ibraname olarak tarihe geçeceğini ifade ettiklerini hatırlattı.

"DURUŞMANIN SULANDIRILMASINA YÖNELİK ADIMLAR ATILIYOR"

Dervişoğlu, “Bugün gördük ve anladık ki iddianamenin yetersizliği üzerine bir de duruşmanın sulandırılmasına yönelik birtakım adımlar atılıyor. Şartlar ne olursa olsun adalet elbet bir gün tecelli edecektir. Bu cinayet ortada kalmayacaktır. 'Ya adalet ya kıyamet' demeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“ÜLKÜ OCAKLARININ SAĞLAM DAMARINI TEMSİL EDİYORUZ”

Basın mensupları tarafından kendisine mevcut ülkü ocakları başkanlarına ilişkin soruya yanıt veren Dervişoğlu, "Ülkü ocaklarının sağlam damarını temsil ediyoruz. Onlarla ilgili bir değerlendirme yapmayacağım” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in Ankara'da silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin açılan davanın ilk duruşması bugün görüldü.

AYŞE ATEŞ DURUŞMAYA ÇELİK YELEK İLE GELDİ

Ayşe Ateş duruşmaya 5 polis tarafından korunarak geldi. Ateş'e çelik yelek giydirildiği, Ateş'in yeleği duruşma salonunun önünde çıkarttığı belirtildi.

Öte yandan duruşmaya birçok siyasi isim katıldı. CHP lideri Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu duruşmada Ayşe Ateş'in yanında oturdu.

Duruşmada ilk savunmayı yapan tetikçi Eray Özyağcı, Savcılık ve Emniyet’te verdiği ifadeyi değiştirerek emri Doğukan Çep’ten aldığı iddiasında bulundu.

DURUŞMA YARIN SAAT 09.00'A ERTELENDİ

Öte yandan, sanık Özyağcı, savcı Durmuş Ali Kaya’nın ifade sırasında kendisine “Bu davanın siyasi olduğunu düşünüyoruz. Devlet Bey’den emir aldıysan söyle” dediğini öne sürerken, Savcı Durdu Özer’in de “MHP’li iki ismi ver yeter. Biz seni koruruz” dediğini iddia etti. Cinayeti azmettirdiğini söyleyen Doğukan Çep ise "Ben ayaklarından vurdurmak istedim, öldürmek istemedim" dedi. Duruşma yarın saat 09.00'a ertelendi.