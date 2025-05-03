Müsavat Dervişoğlu'ndan Sırrı Süreyya Önder'in ailesine taziye telefonu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Müsavat Dervişoğlu'ndan Sırrı Süreyya Önder'in ailesine taziye telefonu

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili, DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e vefatı üzerine ailesini arayarak başsağlığı dileklerinde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili, DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e vefatı üzerine ailesini arayarak başsağlığı dileklerini iletti.

TBMM Başkanvekili, DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, bugün yoğun bakımda geçirdiği 18'nci günün ardından "çoklu organ yetmezliğinden" hayatını kaybetti.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Önder'in vefatının ardından ailesini arayarak başsağlığı dileklerini ilettiği öğrenildi.

Dervişoğlu ayrıca ‘Türkçülük Günü’ kapsamında partisinin ATO Congresium'da düzenlediği programının ardından yaptığı açıklamada, "Allah rahmet eylesin. Meclis'te başkanvekilimiz ve mesai arkadaşımızdı. Zaten durumu ile ilgili de bilgi alıyorduk. Cenabı Allah'tan rahmet diliyorum. Başsağlığı diliyorum sevenlerine" dedi.

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