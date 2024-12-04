Müsavat Dervişoğlu'ndan Bahçeli'ye 'nişan yüzüğü' tepkisi: Cüret ediyorlar

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Dervişoğlu'nun açıklamalarında öne çıkan satırlar:

ERDOĞAN'I PROTESTO EDİP TUTUKLANANLAR HAKKINDA KONUŞTU

Filistin ve Gazze konusunda lafa geldi mi mangalda kül bırakmıyorsun ama yüreği yanan gençler gerçeği yüzüne vurunca cevabın cezaevi, yazıklar olsun sana. O evlatların yeri cezaevleri değil vicdanlarımızın tam köşesidir. Derhal serbest bırakılmalıdır. Çocuklara zulmetmekten vazgeç Erdoğan!

"TÜRK TARİHİNİN EN SİSTEMATİK YIKIMIYLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Erdoğan'ın eş başkanı olmakla övündüğü Büyük Ortadoğu Projesi tıkır tıkır işliyor. Dünya ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin de terör örgütü olduğunu kabul ettiği bir çete, örgüt Suriye'nin en büyük şehirlerinden birini tek başına ele geçirdi. Bizim de buna inanmamızı bekliyorlar.

Suriye iç savaşı başlayalı 13 yıl oldu. Bu 13 yıl sonunda ne oldu? Milyonlarca sığınmacıyla Türkiye'nin demografisi değiştirilmek istendi. Bakın değiştirdi demiyorum, değiştirmek için adımlar atıldı diyorum.

13 yıldır yaşadıklarımızın özeti şudur. Türk tarihinin en sistematik yıkımıyla karşı karşıyayız. Böyle bir otorite boşluğunda sınırlarımızı korumak yerine etnik çatışmanın tarafı oldular. Kasten sınır kapılarını açtılar. Bugün kangren haline gelmiş milyonlarca sığınma kangurusunu sırtımıza yüklediler.

Bölünmüş, parçalanmış, iktidar boşluğu oluşmuş Suriye'ye çağırılan şeytan 100 yıl önce yırtıp attığımız Sevr planının mimarlarıdır.

Bölücü terörün her geçen gün güçlendiği kuzey bölgesindeki tehlikeyi önlemenin tek bir yolu vardır, o da Suriye'deki iktidar boşluğunun giderilmesidir, Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanmasıdır.

DERVİŞOĞLU'NDAN ADAYLIK ÇIKIŞI

Türkiye bugün 8 kişilik üretileni 10 kişiyle bölüşüyor.

3 milyar avroyla birlikte Türkiye'ye milli güvenlik sorunu ihraç etmişler. Dünya bunu konuşuyor iktidardan çıt çıkmıyor. Ey Erdoğan, bu milleti elalemin diline düşürmeye sen utanmıyor musun? Hiçbir şey olmamış gibi kendini bir daha seçtirmek için senaryo yazdırıyorsun.

DERVİŞOĞLU'NDAN BAHÇELİ'YE TEPKİ

Balgat'taki muhteremin anlamını unuttuğu ip, o günlerde caniyi asmak içindi, bugün o ipi nişan yüzüğüne takmaya cüret ediyorlar

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