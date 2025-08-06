Müsavat Dervişoğlu'ndan YAŞ atamaları için tebrik mesajı

Kaynak: ANKA
Müsavat Dervişoğlu'ndan YAŞ atamaları için tebrik mesajı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ağustos 2025 Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarının ardından bir tebrik mesajı yayımladı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ağustos 2025 Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarının ardından bir tebrik mesajı yayımladı.

Dervişoğlu mesajında, yeni görev ve sorumluluklar üstlenen komutanları kutladı.

Dervişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ağustos 2025 Yüksek Askeri Şura’sı neticesinde görev ve sorumluluklar üstlenen, başta yeni Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu olmak üzere Kuvvet Komutanlarımıza, bir üst rütbeye yükselen generallerimiz ve subaylarımıza üstün başarılar diliyorum. Şanlı ordumuzdaki görev sürelerini tamamlayan komutanlarımıza da, hizmetleri için şükranlarımı sunuyor, hayatlarının yeni döneminde esenlikler diliyorum." ifadesini kullandı.

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