Müsavat Dervişoğlu'nun davetine bir parti daha icabet edecek! Katılacaklarını açıkladılar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Müsavat Dervişoğlu'nun davetine bir parti daha icabet edecek! Katılacaklarını açıkladılar

İYİ Parti'nin düzenleyeceği Bursa'daki mitinge destek açıklamaları sürüyor. Bir parti daha destek verecek.

İYİ Parti, Terör örgütü PKK'nın silah bırakmasına yönelik yürütülen sürece karşı mitingler düzenleme kararı aldı.

İlk miting, 3 Ağustos’ta Bursa’da, “Birinci Vazifen” adıyla düzenlenecek.

Mitinglere Zafer Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi'nden sonra Milli Yol Partisi de destek vereceğini açıkladı.

musavatderviss.jpg

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İYİ Parti'nin 3 Ağustos'ta Bursa'da düzenleyeceği mitinge destek vereceklerini açıklamıştı. Zafer Partisi Lideri Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İYİ Parti'nin 3 Ağustos 2025'te Bursa'da düzenlenecek mitingine Zafer Partisi'nin bütün gücü ile Bursa ve çevre illerdeki teşkilatları ile destek vereceğini ifade etmişti.

ozdad.jpg

Öte yandan İYİ Parti'nin Bursa'da düzenleyeceği mitinge Bağımsız Türkiye Partisi de katılacak.

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, "Çağrınız kıymetli Sayın Genel Başkan. Bağımsız Türkiye Partimizin tüm Bursa teşkilatı da 3 Ağustos Pazar günü orada olacaktır" şeklinde açıklama yaptı.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Sayın Remzi Çayır'da mitinge destek olacaklarını 3 Ağustos 2025 tarihinde Bursa’da İYİ Parti tarafından düzenlenecek olan mitinge destek vereceklerini kamuoyuna ilan etmiştir" diyerek duyurdu.

Son Haberler
Akıllı tartı kocanın ihanetini yakaladı! 54 kiloluk sevgili ifşa oldu
Akıllı tartı kocanın ihanetini yakaladı!
Yanında altın taşıyanlar uyarıldı! Cezası cep yakıyor!
Yanında altın taşıyanlar uyarıldı! Cezası cep yakıyor!
Alanyaspor, Kayserispor'u devirdi
Alanyaspor, Kayserispor'u devirdi
Ehliyet yenileme tarihi hakkında flaş karar!
Ehliyet yenileme tarihi hakkında flaş karar!
Müsavat Dervişoğlu'nun davetine bir parti daha icabet edecek! Katılacaklarını açıkladılar
Müsavat Dervişoğlu'nun davetine bir parti daha icabet edecek! Katılacaklarını açıkladılar