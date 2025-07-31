Müsavat Dervişoğlu'nun davetine bir parti daha icabet edecek! Katılacaklarını açıkladılar

İYİ Parti, Terör örgütü PKK'nın silah bırakmasına yönelik yürütülen sürece karşı mitingler düzenleme kararı aldı.

İlk miting, 3 Ağustos’ta Bursa’da, “Birinci Vazifen” adıyla düzenlenecek.

Mitinglere Zafer Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi'nden sonra Milli Yol Partisi de destek vereceğini açıkladı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İYİ Parti'nin 3 Ağustos'ta Bursa'da düzenleyeceği mitinge destek vereceklerini açıklamıştı. Zafer Partisi Lideri Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İYİ Parti'nin 3 Ağustos 2025'te Bursa'da düzenlenecek mitingine Zafer Partisi'nin bütün gücü ile Bursa ve çevre illerdeki teşkilatları ile destek vereceğini ifade etmişti.

Öte yandan İYİ Parti'nin Bursa'da düzenleyeceği mitinge Bağımsız Türkiye Partisi de katılacak.

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, "Çağrınız kıymetli Sayın Genel Başkan. Bağımsız Türkiye Partimizin tüm Bursa teşkilatı da 3 Ağustos Pazar günü orada olacaktır" şeklinde açıklama yaptı.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Sayın Remzi ÇAYIR,

3 Ağustos 2025 tarihinde Bursa’da İYİ Parti tarafından düzenlenecek olan mitinge destek vereceklerini kamuoyuna ilan etmiştir.@iyiparti @iyipartitbmm pic.twitter.com/4R3YPNjIqR — Milli Yol Partisi (@milliyolgm) July 31, 2025

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Sayın Remzi Çayır'da mitinge destek olacaklarını 3 Ağustos 2025 tarihinde Bursa’da İYİ Parti tarafından düzenlenecek olan mitinge destek vereceklerini kamuoyuna ilan etmiştir" diyerek duyurdu.