Müsavat Dervişoğlu Adıyaman'da depremzedeleri ziyaret etti! Duydukları karşısında şok oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Adıyaman’da Altınşehir Konteyner Kenti ziyaret etti. Duydukları karşısında Ziyaretinin ardından basın açıklaması düzenleyen Dervişoğlu, Hatay ve Kahramanmaraş’ta gördüğü tablonun bir benzerine de burada şahit olduğunun altını çizerek;

“Sorunlar hâlâ çözülmüş değil; birkaç boyutuyla ele alınması icap eden sorunlar var. Bu konteyner kentte öğrenciler yaşıyor. Hem üniversite öğrencileri var hem de ilk ve orta öğretim çağındaki evlatlarımız var. Onlar da eğitimlerinden kaynaklı sorunlarını bizlerle paylaştılar. Ayrıca hem evlerini kaybetmiş hak sahibi olmuş insanlar var. Bunun yanında kiracılar da var. Onlar da evlerinden bir iğne alamadan ayrılmak zorunda kalmış, komşularını kaybetmişler, bugün burada bu konteyner kentte yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Onların bir kısmının kuralarda hak kazandıklarına dair sonuçlar elde ettiklerini söyleyebilirim. Ama kurada sanki çıktılar ve hakları teslim edilmiş gibi gösteriliyor. Yapılan konutları natamam durumda altyapıları yok. Dolayısıyla içine bir yerleşim temin edilmesi de mümkün değil” ifadelerini kullandı.

“EVLERİ YIKILMIŞ KİRACI VATANDAŞLARIMIZIN HAK ARAYIŞLARI VAR”

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin deprem bölgesinde yuvalarını kaybeden insanların hak ve hukukunu koruyacağına dair sözler verdiğini hatırlatan Dervişoğlu; “Bütün ihtiyaçların bir yıl içerisinde giderileceğini teminat altına aldıklarını söylediler. Ama bugün atılmış adımlara baktığımızda hâlâ yaraların sarılmamış olduğunu görüyoruz. Buradaki ziyaretlerimiz de ben de onu çıkardık. Evleri yıkılmış kiracı vatandaşlarımızın hak arayışları var. Bu talepleri hem Türkiye Büyük Millet Meclisinde dile getireceğiz hem de her fırsatta kamuoyuyla paylaşıp Adıyaman’ın hak ve hukukunu savunmaya devam edeceğiz. Acımız hâlâ büyük ama ben bu mal kayıplarının, istihdam sorunlarının, barınma sorunlarının çözülebileceğine inanmaya devam etmek istiyorum. Bunlar giderilir ama can kayıpları da var” dedi.

“BURALAR POZİTİF AYRIMCILIK İSTİYOR”

“Bir kenti sadece işte binaları yaparak canlandıramazsınız” diyerek konuşmasına devam eden Dervişoğlu; “Burası çok büyük bir felaket geçirdi. Dolayısıyla sosyal alanda da atılması icap eden adımlar var. Esnafın durumu da keza yine diğer ziyaret ettiğimiz illere benziyor, mücbir sebebin uzatılması ve uzun vadeli bir planlama yapılması arzusu taşınıyor. Vatandaşlar bunu söylüyor, gezdiğimiz dolaştığımız yerlerde. Ayrıca buralar pozitif ayrımcılık istiyor yani bura başka yerlerde uygulanan yasalarla yapılabilecek, çözülebilecek problemler olmaktan çıkmış dertler. Dertler büyümüş buranın yüksek miktarda yatırıma da ihtiyacı var. İstihdam alanlarının yapılması lazım” şeklinde konuştu.

“GERİYE DÖNÜK OLARAK VERGİLERİN, SGK PRİMLERİNİN VE BAĞ-KUR PRİMLERİNİN DE AFFEDİLMESİ LAZIM”

Borçların özellikle çok uzun vadeli ve faizsiz olarak ertelenmesi gerektiğini belirten Dervişoğlu; “Özellikle kamu bankalarına olan borçları kastediyorum. Vergilerin, SGK primlerinin ve Bağ-Kur primlerinin de affedilmesi lazım geriye dönük olarak. Çünkü dükkânlarını kaybetmiş insanlar. Tamam, mal kaybı telafi edilir ama biri de sevdiklerini kaybetmişler. Dolayısıyla burada büyük yatırımların önünü açabilecek teşvik programlarının da uygulanması lazım. Bu bölgenin daha fazla ilgiye ihtiyacı olduğunu buradan söylüyorum. Devlet şu anda elbette işte birtakım tedbirleri almakla meşgul ama işler arzu edilen hızda devam etmiyor. Vatandaşlarımız da ziyadesiyle muzdarip durumda” diye konuştu.

“OLUMSUZLUKLARI SADECE KONUŞUP SPEKÜLE ETMİYORUZ. DURUMUN ÇÖZÜMÜ İÇİN DE HÜKÛMETLE TEMASLARI KURACAĞIZ.”

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Vartana Prefabrik Kent’in de altyapısında çok ciddi sorunlar olduğunu söyleyerek konuşmasına şu sözlerle devam etti:

“22 aydan beri kuyu sularından yararlanılıyor. Şimdi kış geldi bakın bu depremin üzerinden üçüncü kışı yaşıyoruz. Ciddi barınma sorunlarının yanında, ısınma problemleri de var. Bir de hijyenik problemler var. Bu suların kötü olduğunu bölgede haşeratın yüksek bir miktara ulaştığını, salgın hastalıkların yaşanmasına vesile olabilecek birtakım olumsuzlukların da söz konusu olduğu ifade ediliyor. Bunların hepsinin takipçisi olacağız. Vatandaşlarımızın mutlu mesut bir şekilde bu konteyner kentlerden ve prefabrik konutlardan çıkarak gerçek yaşama alanlarını, hak ettikleri yaşama alanlarına ve şartlarına kavuşması için mücadelemizi sürdüreceğiz. Gördüğümüz olumsuzlukları sadece konuşup speküle etmek şeyinde değiliz durumun da çözümü içinde hükümetle gerekli temasları kurarak vatandaşın halini onlara anlatacağız, derdini onlara anlatacağız, çözüm önerilerini de onlarla paylaşacağız. Ben bugün Adıyaman’da daha güzel bir tablo görmeyi umarım. Ama maalesef ve maatteessüf yine geldik acıyı paylaştık, çileyi paylaştık. Derde derman olması muhtemel adımları paylaştık. Bu son gelişim değil elbette bir defa daha yine geleceğim bu yıl içerisinde cenabı Allah bütün ölmüşlerimize rahmet eylesin. Depremzedelerin bize de sabrıcemil nasip etsin”

“HİÇ ŞAŞIRMADIM, VASAT ZATEN ONA GÖRE HAZIRLANMIŞTI”

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, açıklamasının ardından basın mensuplarının da sorularını yanıtladı. Suriye’de yaşananlar gelişmeler ve bütçe görüşmeleri esnasında DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan’ın konuşmasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin alkışlamasını “şaşkın bakışlarla karşıladığına” yönelik görüşleri sorulan Dervişoğlu;

“Şaşkın bakışım olduğunu kim söyledi? Onu bilmiyorum ama kızgın bakışım olduğu söylenebilir. Bu konuyla ilgili hiç şaşırmadım vasat zaten ona göre hazırlanmıştı. Sayın Bahçeli’nin alkışlayacağı biliniyordu. Gazetecileri de bildirilmiş Sayın Bakırhan konuşmasını tamamlar tamamlamaz oradaki basın locasındaki bütün gazeteciler kameralarını Sayın Bahçeli’nin üzerine yönelttiler. Dolayısıyla ben hiç şaşırmadım ama duruma bakarak kızgın bir görüntü vermiş olabilirim. Suriye'nin bütününde önemli şeyler yaşanıyor ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kendi güvenliğini, varlığını, bağımsızlığını, toprak bütünlüğünü savunmak üzere bir eylem planladığı ihtiyacı olduğunu Türkiye Büyük Millet Meclisinde yaptığım konuşmada dile getirdim. Yaşadığımız coğrafyanın riskleri malum, meseleye toptancı bir tarih şuuruyla yaklaşarak devlet olmanın gerektirdiği iş ve işlemleri yaşama geçirmenin zamanıdır. Ayrıca sayın Bahçeli’yle ilgili yapılan hiçbir şey ve onun yaptığı hiçbir şey beni şaşırtmaz. Bana da sürpriz olmaz. Bu konuda herkes müsterih olsun. Biz onun ne olduğunu kim olduğunu herkesten iyi biliyoruz.”