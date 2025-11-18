YENİÇAĞ - Ordu / Ali Yazan

Ordu ve Giresun illerini birbirine bağlayan, bölgenin dünyaya açılan kapısı Ordu-Giresun Havalimanı (OGU) üzerindeki yıllardır süren mağduriyet, MÜSİAD Ordu Şube Başkanı Güray Aksoy’un sert çıkışıyla bir kez daha doruğa ulaştı. Başkan Aksoy, uçuş sayılarının düşürülmesini, talep olan saatlerde sefer bulunmamasını ve özellikle keyfi iptalleri dile getirerek Ulaştırma Bakanlığı’na ve THY Genel Müdürlüğü’ne çok ağır eleştiriler yöneltti. 2 Aralık İstanbul seferinin 15 gün kala iptal edilmesini “basiretsizlikten öte, bölgenin ihtiyaçlarını yok sayan bir uygulama” olarak nitelendirdi.

Havalimanında yaşanan son skandal, 2 Aralık sabah 04.30 Ordu-İstanbul uçuşunun dün saat 14.00’e kadar satışta olmasına rağmen hiçbir makul gerekçe sunulmadan aniden seferden kaldırılması oldu.

MÜSİAD Başkanı Aksoy: “Bu, Ordu’ya yapılan açık bir haksızlıktır. Ordulu iş insanlarımızın sabah İstanbul’a gidip toplantısını yapıp aynı gün geri dönme imkânı THY tarafından ortadan mı kaldırılmak isteniyor? Herkes planını yapmış, işini ayarlamış; siz satıştaki uçuşu iptal ediyorsunuz.” Diye sordu.

Başkan Aksoy, bu durumu sert bir soruyla destekledi:

“THY Genel Müdürlüğü, Trabzon’a aynı şeyi yapabilir miydi? Cevabı hepimiz biliyoruz. Bu anlayış, ‘vur abalıya gitsin’ yaklaşımından başka bir şey değildir.”

Aksoy, uçuş keyfiyetinin yanı sıra havalimanının teknik yetersizliklerini de gündeme taşıdı. Ordu-Giresun Havalimanı’nda ILS (otomatik iniş-kalkış) sisteminin hâlâ olmaması uçuş güvenliğini ve düzenini olumsuz etkilerken, bazı yetkililerin çözüm yerine sadece “ikinci pist yapılmalı” demekle yetinmesini eleştirdi.

Aksoy’un İkinci Pist İsyanı:

“Madem öyle, Trabzon’a ikinci havalimanı için bütçe bulunuyorsa, Ordu’ya neden ikinci pist için kaynak ayrılmıyor? Bu sorunun cevabı net olarak verilmelidir!”

Körük ve CIP Salonu Lüks mü?

MÜSİAD Başkanı, büyükşehir statüsündeki iki ilin havalimanı hizmetlerinin yetersizliğine de dikkat çekti:

Uçak yolcularının körükle taşınmasını sağlayacak sistem hâlâ yok.

Yıllardır süren CİP salonu talepleri de karşılık bulmuyor.

“Bütün bu tablo, Ordu’nun bir mahrumiyet bölgesi gibi değerlendirildiğini gösteriyor. Bu ayıbın artık düzeltilmesi gerekiyor!” diyen Aksoy, taleplerini net bir şekilde sıraladı:

İstanbul ve Ankara uçuşlarının, günübirlik seyahat imkânı sağlayacak şekilde yeniden planlanması.

Haftada en az bir kez İzmir ve Antalya uçuşlarının eklenmesi.

Havalimanının teknik ve hizmet standartlarının büyükşehir statüsüne yakışır düzeye çıkarılması.

Aksoy, Ordu’nun ekonomik potansiyelinin ve ticari hacminin bu iyileştirmeleri zorunlu kıldığını vurgulayarak, iki ilin de mağduriyetinin giderilmesi çağrısında bulundu.