MÜSİAD Başkanı çocuk işçiliği savundu: “Zorunlu eğitim çok uzun” dedi

MÜSAD Başkanı Burhan Özdemir, iktidara yakın Yeni Şafak gazetesine konuştu. Özdemir, yaptığı açıklamada piyasanın ‘çocuk işçilere’ ihtiyaç duyduğunu iddia etti. Özdemir, “Gençlerimiz iş gücüne daha erken katılmalı. Eğitim zorunluluğu esnetilmeli, öğrenciler pratik becerilerle piyasaya daha hızlı adapte olmalılar” diyerek zorunlu eğitimin kısalması gerektiğini savundu.

Özdemir şunları söyledi:

"21'nci yüzyılın ihtiyaçlarına bu şekilde cevap veremeyiz. Her çocuk aynı akademik başarıyı gösteremez. Eğitim içeriği yeniden tasarlanmalı. Yani bir kere 12 yıllık kesintisiz eğitim sistemi çok yanlış bir uygulama. Ülkeye herhangi bir faydası yok.

Üniversite zorunluluğu olmadan, çocuklarımız çağın mesleklerine yönlendirilmeli. Bu konuda bir model geliştirdik, bakanlıklarla paylaşmayı planlıyoruz."

MÜSAD Başkanı Özdemir ayrıca çocuk odaklı vergi teşviklerinin gelmesi gerektiğini sözlerine ekledi.