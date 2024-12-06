Müsiad Başkanı Mahmut Asmalı ile ilgili çarpıcı iddia! Asgari ücretliye yüzde 25 zam istemişti

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Müsiad Başkanı Mahmut Asmalı ile ilgili çarpıcı iddia! Asgari ücretliye yüzde 25 zam istemişti

Asgari ücret zammı için “yüzde 25'ten fazla olmamalı" sözleriyle tepki toplayan MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı'nın villalarına bir yılda yüzde 55 zam yaptığı iddia edildi.

MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı'nın asgari ücret zammıyla ilgili açıklamaları, kamuoyunda tartışmalara yol açtı. Asmalı, asgari ücret artışının yüzde 25'i aşmaması gerektiğini belirterek düşük oranlı bir artış önerisinde bulunmuştu. Bu açıklama sonrası villalarına yaptığı zamlarla gündemde gelen Asmalı tepki topladı.

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VİLLALARINA YÜZDE 55 ZAM YAPTI İDDİASI

Gazeteci Cüneyt Özdemir, YouTube kanalında Mahmut Asmalı hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

Özdemir, Asmalı'nın geçen yıl 29 milyon TL'ye satışa sunduğu villalarının fiyatını bu yıl 45 milyon TL'ye çıkardığını belirterek, "Bir yılda yüzde 55 zam yaptı. Kendi villalarına bu kadar büyük bir zam yaparken, emekçiye yüzde 25 zam yapılmasını istiyor" ifadelerini kullandı.

MÜSİAD NEDİR, NE İÇİN KURULDU?

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD); hakkın ve hukukun, adaletin ve eşitliğin, barışın ve güvenin, refahın ve mutluluğun sağlandığı; tarihe ve topluma mal olmuş mahalli ve evrensel değerlerin gözetildiği, kendi içinde bütün, bölgesinde, ekonomik ve siyasi alanda etkin, dünyada saygın bir Türkiye iddiasıyla yola çıkan hassasiyet sahibi iş adamlarının, 9 Mayıs 1990 tarihinde İstanbul’da kurdukları bir “İşadamları Derneği”dir.

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