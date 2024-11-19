MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı'dan itiraf: Büyükşehirlerde asgari ücretle geçinmek mümkün değil

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmalı, CNBC-e’de katıldığı canlı yayında enflasyon, faiz ve asgari ücrete dair değerlendirmelerde bulundu. Asmalı, sadece para politikalarına dayalı bir enflasyon mücadelesinin yeterli olmadığını vurgularken, sıkı maliye politikalarına ve yapısal reformlara geçişin önemine dikkat çekti.

ASGARİ ÜCRET DEĞERLENDİRMESİ

MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, asgari ücret ile ilgili "Büyükşehirlerde şu anki asgari ücretle geçinmek mümkün değil" dedi. Asmalı, 2025 yılı zammı için "Beklenen enflasyon ile geçen yılın enflasyonu arasında bir korelasyonla asgari ücret bulunabilir" ifade etti.

Türkiye'de maaşın yetmemesinin en büyük sebeplerinden birinin kira olduğunu ifade eden Mahmut Asmalı, Hanehalkının harcamalarının yüzde 50'den fazlası konut, enerji ve gıda. Buralarda tedbir almalıyız. Büyükşehirlerde şu anki asgari ücretle geçinmek mümkün değil.Asgari ücrette oran soruluyor. Bizim önerimiz beklenen enflasyon rakamı üzerine refah payı eklenerek asgari ücret uygulamasına geçilmeli dedik" şekinde konuştu.

Asmalı, yüksek faiz oranlarının Türk iş insanlarını zorladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye gibi bir ülkede, iş dünyası finansmana ihtiyaç duyar. Ancak yüzde 50 seviyesindeki faiz oranlarıyla iş yapmak oldukça maliyetli hale geldi. Bu durum, piyasalarda ciddi bir şekilde hissediliyor. İş dünyası olarak faizlerin indirilmeye başlanacağı günleri dört gözle bekliyoruz. Enflasyonla mücadelede sadece para politikasına güvenmek yeterli olmuyor; yapısal reformlar ve sıkı maliye politikalarıyla bu süreci desteklemek şart."

2025: REFORM YILI OLMALI

Asmalı, 2025 yılının “reform yılı” ilan edilmesi gerektiğini dile getirerek şunları söyledi:

"Yapısal reformlar, yerli üretimin teşviki, Ar-Ge yatırımları ve teknolojik gelişim ile hukuk alanındaki düzenlemeleri kapsamalı. Bu kapsamda, yerli ürünlerin desteklenmesi ve teknolojiye yatırım yapılması, ekonomik sürdürülebilirlik için elzemdir. Enflasyonla mücadelede başarı, sadece para politikalarına bağlı kalmakla sağlanamaz."

SEMBOLİK FAİZ İNDİRİMİ ÇAĞRISI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz politikalarına değinen Asmalı, 2024 yılında sembolik de olsa faiz indirimlerinin başlaması gerektiğini belirtti. Faizlerin yüksek olmasının, maliyet enflasyonunu artırıcı bir etki yaptığını ifade eden Asmalı, şu önerilerde bulundu:

“2024 yılı, küçük de olsa bir faiz indirimiyle kapanmalıdır. Aralık ayında gerçekleşecek bir indirim, toplumsal ve siyasi açıdan olumlu bir etki yaratabilir. Bu adım, hem psikolojik hem de ekonomik anlamda pozitif bir hava estirecektir.”

Asmalı'nın açıklamaları, iş dünyasında faiz ve enflasyon konusundaki tartışmaları yeniden gündeme taşırken, 2025 yılında uygulanacak reformların Türk ekonomisi için belirleyici olacağı vurgulanıyor.