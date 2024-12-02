MÜSİAD Başkanı'nın önerdiği asgari ücret tepki çekti

BloombergHT yayınında Türkiye’nin en büyük makro dengesizliğinin yüksek enflasyon olduğunu ileri süren Asmalı, enflasyonla mücadelenin uzun soluklu bir süreç olduğunu vurgulayarak ileri sürdüğü tezi savunmaya çalıştı. İktidara yakınlığıyla bilinen MÜSİAD Başkanı’nın bu açıklaması tepki çekti.

"REKABET GÜCÜNÜ KORUMALIYIZ"

Asmalı, şu an iş dünyasının yüksek faizden ciddi şekilde rahatsız olduğunu ifade ederken, şunları da söyledi: “Türkiye ekonomide yapısal reformlarla yeni bir hikâye yazmalı. İhracatçılar olarak verimliliğe, inovatif ürünlere odaklanmamız lazım. Kur ithalatı teşvik etmemeli, ihracatçıyı da üzmemeli. Rekabet gücümüzü koruyarak ve pazar kaybetmeyerek üretmemiz lazım.”

ASGARİ ÜCRETLİLER AÇLIĞA MAHKUM EDİLECEK

Sosyal medyada yapılan değerlendirilmelerde, açlık sınırının Türk-İş rakamlarına göre 20 Bin 562 lira olduğunu hatırlatan vatandaşlar, Mahmut Aslan'ın önerdiği yüzde 25'lik zamla asgari ücretin ancak 21 bin 252,5 lira olacağına dikkat çekerek tepkilerini şöyle dile getirdiler: "Asgari ücretliye reva görülen bu zam, açlık sınırından 700 lira fazla. Bu gelirle bir ailenin ay sonunu getirmesi hayal olur."

Asgari ücrette geri sayım...Patronların masaya getireceği teklif sızdı