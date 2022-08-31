31 Ağustos 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • MÜSİAD harikalar diyarında: Yüzde 7,6 büyüme çok değerli

MÜSİAD harikalar diyarında: Yüzde 7,6 büyüme çok değerli

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, küresel ekonominin henüz Kovid-19 şokunu tam anlamıyla atlatamadan Rusya-Ukrayna Savaşı’yla ciddi bir sarsıntı yaşadığı yılın ikinci çeyreğinde, Türkiye ekonomisinin yüzde 7,6 oranında büyüme kaydetmiş olmasını oldukça değerli bulduklarını ifade etti.

Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 11:46
Takip Et

MÜSİAD harikalar diyarında: Yüzde 7,6 büyümeyi değerli buluyoruz

MÜSİAD harikalar diyarında: Yüzde 7,6 büyüme çok değerli
+
Aa
-

Mahmut Asmalı, büyüme rakamlarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,5’le oldukça başarılı bir performans sergileyen Türkiye ekonomisinin, ikinci çeyrekte de yüzde 7,6 oranında büyüyerek hem üretim hem de ihracat becerisini sürdürmeyi başardığını ifade etti.

Çin’in yüzde 0,4, ABD’nin yüzde 1,7, İngiltere’nin yüzde 2,9, Avro Bölgesinin ise yüzde 3,9 büyüdüğü bu dönemde Türkiye'nin, G20’de 2’nci sırada yer alarak küresel ekonomi içerisinde yine pozitif ayrıştığını ifade eden Asmalı, "Söz konusu büyümeye 13,9 puanlık katkı sağlayan iç talebin yanı sıra, net dış talebin 2,7 puan ve yatırımların ise 1,2 puanlık pozitif etkileri, Türkiye ekonomisinin homojen bir büyüme kaydettiğine işaret etmesi bakımından oldukça önemli bir gösterge olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Asmalı, ilk çeyrekte büyümeye katkısı 0,3 puanla oldukça sınırlı kalan yatırımların ikinci çeyrek itibariyle hız kazanmasının dikkate değer bir gelişme olduğuna dikkati çekerek, "Bu dönemde imalat sanayiinde kaydedilen yüzde 9,1’lik genişleme ve hizmetler sektöründe gözlenen yüzde 18,1’lik artış da büyümenin güçlü seyrine önemli katkılar vermiştir. İnşaat ve tarım sektöründe gözlenen daralmaların ise yılın ikinci yarısında pozitife dönmesini bekliyoruz." açıklamasını yaptı.

Küresel ekonominin henüz Kovid-19 şokunu tam anlamıyla atlatamadan Rusya-Ukrayna Savaşı’yla ciddi bir sarsıntı yaşadığı yılın ikinci çeyreğinde, Türkiye ekonomisinin yüzde 7,6 oranında büyüme kaydetmiş olmasını oldukça değerli bulduklarını belirten Asmalı, şu ifadeleri kullandı:

"Yılın üçüncü çeyreğinde nispi bir yavaşlama gözlenen ekonomik aktivite, ekonomi yönetimi tarafından alınan son tedbirlerle birlikte ivme kazanmaktadır. Bu bağlamda Türkiye ekonomisinde pozitif büyüme sürecinin önümüzdeki dönemde de süreceğini ve OECD, Dünya Bankası ve IMF gibi kuruluşların ülkemize yönelik büyüme beklentilerini yukarı yönde revize etmek zorunda kalacaklarını tahmin ediyoruz."

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Rize'de Laz Ralli'de tahta arabalarla kıyasıya yarıştılar
1
﻿Rize'de Laz Ralli'de tahta arabalarla kıyasıya yarıştılar
﻿Edirne'de indirim izdihamı
2
﻿Edirne'de indirim izdihamı
﻿İki yıl önce bulunan altın bir daha buldular. Seçim yaklaşırken ''müjdeyi'' AKP'li vekil duyurdu
3
﻿İki yıl önce bulunan altın bir daha buldular. Seçim yaklaşırken ''müjdeyi'' AKP'li vekil duyurdu
﻿Yılmaz Özdil'den İsmail Kahraman'a tepki: 9 Eylül olmasaydı Pontus vatandaşı olacaktın buna mı üzülüyorsun
4
﻿Yılmaz Özdil'den İsmail Kahraman'a tepki: 9 Eylül olmasaydı Pontus vatandaşı olacaktın buna mı üzülüyorsun
﻿Mevlüt Erdinç flaş kararını açıkladı
5
﻿Mevlüt Erdinç flaş kararını açıkladı
﻿Barış Yarkadaş ortaya çıkardı. Sedat Peker’in ardından konuşmuştu. CİMER’e başvurdum diyen Mine Tozlu Sineren bakın ne yapmış
6
﻿Barış Yarkadaş ortaya çıkardı. Sedat Peker’in ardından konuşmuştu. CİMER’e başvurdum diyen Mine Tozlu Sineren bakın ne yapmış
﻿Kavurucu sıcaklara kanmayın çok kuvvetli geliyor
7
﻿Kavurucu sıcaklara kanmayın çok kuvvetli geliyor
﻿Fenerbahçe'nin hiçbir yerde konuşulmayan pozisyonunu Fırat Aydınus açıkladı
﻿Fenerbahçe'nin hiçbir yerde konuşulmayan pozisyonunu Fırat Aydınus açıkladı
﻿Fenerbahçe'nin hiçbir yerde konuşulmayan pozisyonunu Fırat Aydınus açıkladı
﻿Uzmanından hayat kurtaran uyarı. Evde hazırlanan domates konservesinde ölümcül tehlike
﻿Uzmanından hayat kurtaran uyarı. Evde hazırlanan domates konservesinde ölümcül tehlike
﻿Uzmanından hayat kurtaran uyarı. Evde hazırlanan domates konservesinde ölümcül tehlike
﻿Irak'ın kuzeyinde operasyon: PKK'nın eğitim sorumlusu etkisiz hale getirildi
﻿Irak'ın kuzeyinde operasyon: PKK'nın eğitim sorumlusu etkisiz hale getirildi
﻿Irak'ın kuzeyinde operasyon: PKK'nın eğitim sorumlusu etkisiz hale getirildi
﻿MHK canlı yayında hakem kararlarını masaya yatırdı. İşte o anlar
﻿MHK canlı yayında hakem kararlarını masaya yatırdı. İşte o anlar
﻿MHK canlı yayında hakem kararlarını masaya yatırdı. İşte o anlar
﻿Hizmet sektöründe de enflasyon uçtu Yıllık artış yüzde 90,56 oldu
﻿Hizmet sektöründe de enflasyon uçtu Yıllık artış yüzde 90,56 oldu
﻿Hizmet sektöründe de enflasyon uçtu Yıllık artış yüzde 90,56 oldu
﻿Fenerbahçeli İrfan Can'dan ünlü spor yazarına şaklaban hakareti
﻿Fenerbahçeli İrfan Can'dan ünlü spor yazarına şaklaban hakareti
﻿Fenerbahçeli İrfan Can'dan ünlü spor yazarına şaklaban hakareti
﻿Edirne'de indirim izdihamı
﻿Edirne'de indirim izdihamı
﻿Edirne'de indirim izdihamı
﻿Uzman isim tek tek açıkladı. Migren şikâyeti olanların dikkatine
﻿Uzman isim tek tek açıkladı. Migren şikâyeti olanların dikkatine
﻿Uzman isim tek tek açıkladı. Migren şikâyeti olanların dikkatine
﻿İzmir Demokrasi Üniversitesi personel alacak
﻿İzmir Demokrasi Üniversitesi personel alacak
﻿İzmir Demokrasi Üniversitesi personel alacak
﻿Burak Yılmaz'ın özür açıklaması daha da çok kızdırdı
﻿Burak Yılmaz'ın özür açıklaması daha da çok kızdırdı
﻿Burak Yılmaz'ın özür açıklaması daha da çok kızdırdı
﻿Rusya’dan flaş Fransa hamlesi. Gazprom Fransız enerji devinin gazını kesiyor
﻿Rusya’dan flaş Fransa hamlesi. Gazprom Fransız enerji devinin gazını kesiyor
﻿Rusya’dan flaş Fransa hamlesi. Gazprom Fransız enerji devinin gazını kesiyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.