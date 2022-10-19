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MÜSİAD'dan ABD'ye ziyaret

MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı ve beraberindeki heyet ABD'yi ziyaret etti. Ziyaret kapsamında heyet New Jersey ve New York eyaletlerinde temaslarda bulunacak.

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 17:21
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MÜSİAD'dan ABD'ye ziyaret

MÜSİAD'dan ABD'ye ziyaret
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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı ve beraberindeki MÜSİAD heyeti ABD'ye düzenledikleri ziyarette New Jersey ve New York eyaletlerinde temaslarda bulundu.

Derneğin açıklamasına göre, heyet "ABD İş Seyahati Programı"nın ilk gününde New Jersey, Paterson'da MÜSİAD üyeleri ve bölgedeki patronlarla bir araya geldi. MÜSİAD ABD'nin Başkanı Murat Güzel ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe ayrıca, Paterson Belediye Başkanı Andre Sayegh ve Prospect Park Belediye Başkanı Mohammed Khairullah da katıldı.

Programın ikinci günündeyse MÜSİAD heyeti New York'ta Türk Evi binasında bulunan Türkiye New York Başkonsolosluğu ve New York Ticaret Odası'nı ziyaret etti. Asmalı ziyaretin Türkiye-ABD ticari ilişkilerine ivme kazandıracak girişimlere zemin hazırlamasını hedeflediklerini söyledi.

ABD'nin hukuk şirketlerinden Herrick Feinstein'ın Türkiye Masası Eş Başkanı Barbaros Karaahmet ile de bir araya gelen MÜSİAD heyeti, uluslararası tahkim ve uluslararası hukuk çalışmalarına ilişkin bilgi aldı. MÜSİAD heyeti ayrıca, MÜSİAD ABD Başkanı Murat Güzel’in şirketi Natural Food Group'u ziyaret etti. BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ile de bir araya gelen MÜSİAD heyeti New Jersey'de bulunan ABD Maarif Okulu'nu da ziyaret etti.

Heyeti daha sonra Delaware’e geçerek, MÜSİAD Yurt Dışı Teşkilatlanma Komisyonu koordinasyonunda düzenlenen istişare toplantısında MÜSİAD ABD üyeleri ile bir araya geldi.

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