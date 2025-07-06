Musiala'nın sahalardan ne kadar uzak kalacağı belli oldu

Kaynak: AA
Musiala'nın sahalardan ne kadar uzak kalacağı belli oldu

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Paris Saint-Germain ile oynanan çeyrek final maçında sakatlanan Bayern Münihli futbolcu Jamal Musiala, en az 4 ay sahalardan uzak kalacak.

Alman Bild gazetesi, karşılaşmada ilk yarının son bölümünde Paris Saint-Germain kalecisi Gianluigi Donnarumma ile girdiği mücadelede sol ayak bileği kırılan 22 yaşındaki futbolcunun 4-5 ay sahalardan uzak kalmasının beklendiğini yazdı.

DONNARUMMA GÖZYAŞI DÖKTÜ

Jamal Musiala, Paris Saint-Germain maçında yaşadığı sakatlık sonrası sedyeyle oyundan alınırken, Donnarumma ise gözyaşlarına hakim olamamıştı.

Bayern Münih kalecisi Manuel Neuer, maçtan sonra Donnarumma'yı eleştirerek, "Onun bunu bilerek yaptığını düşünmüyorum ama dikkat de etmedi." ifadesini kullanmıştı.

Son Haberler
Arsenal'e İspanyol orta saha
Arsenal'e İspanyol orta saha
Son dakika... 5 askerimiz şehit oldu... İçimiz yanıyor
Son dakika... 5 askerimiz şehit oldu... İçimiz yanıyor
Adana'da katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var
Adana'da katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var
Taylor Fritz Wimbledon'da çeyrek finalde
Taylor Fritz Wimbledon'da çeyrek finalde
Giresun'da "Islık Dili Kültür ve Sanat Festivali"
Giresun'da "Islık Dili Kültür ve Sanat Festivali"