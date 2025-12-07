Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk’ın Avrupa Birliği’ni (AB) hedef alan açıklamalarının yankıları sürüyor. X’e AB Dijital Hizmetler Yasası’nı (DSA) ihlal ettiği gerekçesiyle 120 milyon euro para cezası kesilmesiyle başlayan polemik, "Nazi selamı" çıkışıyla devam ediyor.

Polonya Dışişleri Bakanı Radosław Sikorski, Elon Musk'un "Avrupa Birliği lağvedilsin" sözlerine Nazi selamıyla cevap verdi.

Daha önce yaptığı paylaşımlarda "AB ne zaman dağılacak" diye soran ve "AB’nin lağvedilmesi, egemenliğin yeniden ulus devletlere verilmesi gerektiğini" savunan Musk'a Sikorski X üzerinden yanıt verdi.

Polonyalı Bakan, Musk'a, "Mars’a gidin. Orada Nazi selamlarına sansür uygulanmıyor" dedi.

ABD’li iş adamı Elon Musk, son günlerde AB’yi hedef alan açıklamalarını artırarak AB'nin "lağvedilmesini" savunmuştu. Musk ayrıca "ABD Avrupa’yı tam olarak neden koruyor?" ifadelerini kullanmıştı.