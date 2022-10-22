Musk, Twitter’ın dörtte üçünü kovacak

Görüşmelere ve belgelere atıfta bulunulan Washington Post’un haberine göre, şirketin sahibi kim olursa olsun önümüzdeki aylarda işten çıkarmalar bekleniyordu. Daha önce Twitter’ın spam ve sağlık ölçümlerinden sorumlu bir veri bilimcisi olan Edwin Chen, The Post’a Musk’ın kesintilerinin “hayal edilemez” olacağını söyledi.

Haziran ayında olası işten çıkarmalar hakkında soru sorulduğunda Musk, düşük performans gösteren işçilerin neden istihdamda kalması gerektiğini anlamadığını savunarak personel kesintilerinden yana çıkmıştı. Musk ayrıca içerik denetleme kısıtlamalarının gevşetilmesini ve önceden yasaklanmış hesapların yeniden etkinleştirilmesine izin verilmesini de savunmuştu.

Twitter’ın mevcut yönetimi gelecek yılın sonuna kadar personelin yüzde 25’ini işten çıkarmayı planlarken, yeni rapor Musk’ın Twitter’ın 7 bin 500 çalışanını yaklaşık 2 bin kişilik bir ‘iskelet personele’ indirmek istediğini ortaya koydu. Haberin ardından Twitter hisseleri vadeli piyasada yüzde 13 geriledi.