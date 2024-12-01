MUSKİ ekiplerinden yağmur mesaisi

Çarşamba gününe kadar devam etmesi beklenen yağışlı hava nedeniyle il genelinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yoğun önlemler alınıyor.

Taşkın ve Su Baskınlarına Karşı Hazırlık

MUSKİ ekipleri, özellikle yağışın yoğun olduğu bölgelerde taşkın ve su baskını riskine karşı sahada aktif bir şekilde çalışıyor. Gece gündüz demeden sürdürülen müdahale ve tedbir çalışmaları, bölgede oluşabilecek olumsuz durumların önüne geçmeyi amaçlıyor.

MUSKİ’DEN VATANDAŞLARA ÇAĞRI

MUSKİ Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, ekiplerin tüm ilçelerde çalışmalarını titizlikle sürdürdüğü belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Muğla genelinde devam eden yağışlar nedeniyle tüm ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürmektedir. Devam eden ve beklenen yağışlara karşı müdahale ve tedbir çalışmalarımıza titizlikle devam ediyoruz. İhtiyaç halinde 444 48 01 numaralı Çağrı Merkezimizden bize ulaşabilirsiniz.”

Şu ana kadar bölgede herhangi bir taşkın veya su baskını yaşanmadığı bildirilirken, MUSKİ ekiplerinin sahadaki çalışmalarını yağışların devam ettiği süre boyunca sürdüreceği ifade edildi. Yetkililer, vatandaşların olası bir acil durumda MUSKİ ile iletişime geçmelerini tavsiye ediyor.