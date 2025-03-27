Musk'ın Çin yatırımlarına açtığı gizli kapı deşifre oldu: ABD’de ulusal güvenlik krizi büyüyor

Elon Musk’ın roket şirketi SpaceX, Çinli yatırımcıların şirkete hisse almasına izin veriyor ancak bunun için fonların Cayman Adaları veya başka offshore merkezler üzerinden aktarılması gerekiyor. Bu bilgiler, ProPublica tarafından yapılan araştırmaya dayandırılmakta.

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ULUSAL GÜVENLİK ENDİŞELERİ VE ÇİN'İN YATIRIM STRATEJİSİ

SpaceX, Pentagon için savunma sanayi projeleri yürüten bir şirket olarak, gizli uydu ağları gibi hassas işler üstlenmekte. Bu durum, Çin’den gelen yatırımların ulusal güvenlik açısından endişe yaratmasına neden olmakta. Çinli yatırımcıların SpaceX gibi bir şirkete yatırım yapması, potansiyel olarak bir yabancı düşman ülkenin hassas askeri teknolojilerine, istihbarata veya tedarik zincirlerine erişim sağlayabilme riski taşıyor.

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MUSK’IN ÇİN İLE OLAN BAĞLANTILARI VE ŞİRKETİN STRATEJİLERİ

SpaceX’in Çinli yatırımcılar için bu yolu açması, Musk’ın Çin ile olan ilişkilerini de sorgulatmakta. Musk, Çin Komünist Partisi yetkilileriyle iş görüşmeleri yapmak üzere düzenli olarak bir araya gelmektedir. Tesla’nın Şanghay’daki gigafabrikası, şirketin üretiminin yaklaşık yarısını yapmaktadır ve Çin, Tesla’nın satışlarının önemli bir kısmını oluşturmasına rağmen bu oran zamanla azalmakta.

ProPublica’nın ortaya çıkardığı bu yatırım stratejisi, Musk’ın Çin ile olan bağlarının ulusal güvenlik ve diplomatik düzeyde daha fazla sorgulanmasına yol açmakta. Pentagon, Musk’a Çin ile olası bir savaş durumu hakkında bilgilendirmelerde bulunmuştu.

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SpaceX’in Çinli yatırımcıları şirkete almasının ayrıntıları, son dönemdeki bir kurumsal anlaşmazlık sırasında CFO Bret Johnsen ve önemli yatırımcı Iqbaljit Kahlon’un verdiği ifadelerle gün yüzüne çıktı. Bu dava, 2021 yılında Çinli bir firma ile yapılan ve 50 milyon dolar değerinde hisse alımı yapılması planlanan bir anlaşmanın iptal edilmesine odaklanıyordu. Ancak haberin kamuoyuna yansımasının ardından SpaceX yöneticileri, ulusal güvenlik düzenleyicileriyle yaşanabilecek sorunları önlemek için anlaşmadan geri çekildi.

Kahlon, aralık ayında verdiği ifadelerde SpaceX’in Çinli yatırımcıların offshore araçlar aracılığıyla şirkete yatırım yapmasını “kabul edilebilir” bulduğunu belirtti. Offshore araçlar, yatırımcıların kimliklerini gizli tutmak için sıkça kullanılan yöntemler olarak biliniyor.

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UZMANLAR VE PROPUBLİCA'NIN ENDİŞELERİ

ProPublica’ya konuşan uzmanlar, bu uygulamanın endişe verici olduğunu ve şirketin yabancı sahiplik çıkarlarını gizlemeye yönelik aktif adımlar attığının bir işareti olabileceğini belirtiyor. Ancak SpaceX’in bu stratejiyi neden uyguladığına dair net bir açıklama yapılmadı; şirket, yapılan yorum taleplerine yanıt vermedi.

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ÇİN VE DİĞER DÜŞMAN ÜLKELERİN YATIRIM STRATEJİLERİ

Amerika Birleşik Devletleri’nin Trump yönetimi, düşman ülkelerin gizli yatırım stratejileri kullanarak teknolojiler, fikri mülkiyet ve stratejik endüstrilerde avantaj elde etmeye çalıştığını savunuluyor. Bu nedenle, yabancı yatırımcıların yaptığı bu tür yatırımlar genellikle Amerika Birleşik Devletleri Dış Yatırım Komitesinin (CFIUS) incelemesine tabi tutulmakta.

Ancak SpaceX’in resmi bir CFIUS incelemesinden geçtiğine dair herhangi bir kamu kaydına rastlanmamakta.

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ÇİN YATIRIMLARININ DİĞER MUSK ŞİRKETLERİNE YANSIMASI

ProPublica’nın yaptığı bu araştırma, Financial Times’ın bir incelemenin devamı niteliğinde. Financial Times, Çinli yatırımcıların özel amaçlı araçlar (SPV’ler) kullanarak Musk’ın yönetimindeki SpaceX, xAI ve Neuralink gibi şirketlere milyonlarca dolar yatırım yapmayı sürdürdüklerini ortaya koydu. Bu, Musk’ın şirketlerinin büyüme stratejileri ve Çin ile olan iş ilişkilerinin daha derinlemesine sorgulanmasına yol açıyor.

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SpaceX’in Çinli yatırımcılara yönelik bu gizli stratejisi, şirketin küresel iş stratejilerinin ve ulusal güvenlik politikalarının kesişim noktasında duran bir konu olarak gündemde kalmaya devam edecek gibi görünüyor.