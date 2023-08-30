Muslera: Bunun için çok çalıştık

Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera, takım olarak Temmuz ayından beri sürekli çalıştıklarını vurguladı.

Muslera: Bunun için çok çalıştık

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, Molde galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

Muslera'nın açıklamaları şu şekilde;

-İki tane zor maç oynadık. Çok iyi oynayan bir takıma karşı oynadık. İki maçta da zor anlar yaşadık ama iki maçı da kazanarak gruplara gidiyoruz. Temmuz'dan beri çok çalıştık bunun için grupların keyfini çıkaracağız.

-Her zaman takım en önemlisi. Çok çalışıyorum, onun sonucunu alınca çok mutlu oluyorum. Kaleciler olarak hepimiz bireysel olarak antrenmanlara devam ediyoruz ve yapabildiğimiz her şeyi yapıyoruz. Sonucunu alınca da mutlu oluyoruz. Ama en önemlisi takım için diyoruz.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
MasterChef All Star 71 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 71 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
Son Haberler
Yurttan ‘işsizlik’ manzaraları: Batman’da 23 kişilik 9 aylık personel kadrosuna 2 bin 713 kişi başvurdu Güncel
Yurttan ‘işsizlik’ manzaraları: Batman’da 23 kişilik 9 aylık personel kadrosuna 2 bin 713 kişi başvurdu
Kısırlaştırılmaya götürülen kedi, aracın camını kafasıyla kırıp kaçtı Yaşam
Kısırlaştırılmaya götürülen kedi, aracın camını kafasıyla kırıp kaçtı
Fethiye'de ahşap atölyesinde çıkan yangın söndürüldü Yaşam
Fethiye'de ahşap atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin ayrıntıları ortaya çıktı: Ana hedef İstanbul ve Ankara... Güncel
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin ayrıntıları ortaya çıktı: Ana hedef İstanbul ve Ankara...
Okan Buruk: 15 yıldır bunu kimse başaramıyordu Spor
Okan Buruk: 15 yıldır bunu kimse başaramıyordu
Van Gürpınar'da sağanak yağış su baskınlarına neden oldu Yaşam
Van Gürpınar'da sağanak yağış su baskınlarına neden oldu