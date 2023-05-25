Muslera ortalığı birbirine kattı. Arkadaşlarının şakasına sinir küpü oldu

Galatasaray’ın 2011 yılından beri kalesinde vazgeçilmezi olan Fernando Muslera, bugünlerde kurtardığı kurtarışların gerisinde kalarak son günlerde yaşanan dolandırılma skandalının ardından yeni bir iddia ile gündemi sarstı.

Muslera ortalığı birbirine kattı. Arkadaşlarının şakasına sinir küpü oldu

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

ÜZGÜN VE GERGİN
Galatasaray’ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera’nın yüksek kazanç vaadiyle bir banka çalışanına 1 milyon dolara yakın para kaptıran oyuncunun, bu durum nedeniyle üzgün ve gergin olduğu konuşuluyor.

YANIT ALAMAYINCA SİNİRLENDİ
Ünlü futbolcu geçtiğimiz günlerde de takım arkadaşlarıyla tatsız bir olay yaşadığı iddia edildi. Herkes tarafından efendi ve kibar kişiliği ile bilinen kaleci, takım uçağında 150 dolarlık parfümünü aradı ama bulamadı. Kendisine şaka yapıldığını düşünen oyuncu, takım arkadaşlarından bazılarına durumu sordu ama istediği yanıtı alamayınca sinirlendi. Muslera, sonrasında ortalığı birbirine kattı. Bağırıp çağıran futbolcuyu kulüp yetkilileri sakinleştirdi.

36 yaşındaki kaleci bu sezon 33 maçta 28 gol yedi.

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