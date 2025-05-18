Muslera penaltıdan golünü attı, tarihe geçti

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray evinde Kayserispor ile oynarken, sarı-kırmızılılarda Uruguaylı file bekçisi Fernando Mulsera, takımının 3. golünü attı. Müsabakanın 89. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Muslera, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 3-0 oldu.

SON GOLÜNÜ 2012 YILINDA ATMIŞTI

Golün ardından kulübedeki futbolcular dahil, 38 yaşındaki kaleciye koştu ve golün sevincini birlikte yaşadı.

Fernando Muslera daha önce Süper Lig'de 2011-2012 sezonunda 8 Nisan 2012 tarihinde deplasmanda oynadıkları Manisaspor karşılaşmasında da yine penaltıdan gol kaydetmişti. Muslera böylece Galatasaray kariyerinde 2. gol sevincini yaşadı.

TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇTİ

Muslera kazandığı şampiyonlukla Türk futbol tarihinin en çok kupa kazanan oyuncusu oldu. 14 yılda 19 kupa sevinci yaşadı.