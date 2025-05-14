Muslera rekoru egale etti, gözünü hafta sonuna dikti

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, yeni bir rekora imza attı. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan ve takımdan ayrılması beklenen Sarı-Kırmızılı takımın efsanevi eldiveni Galatasaray’da 18’inci kupasını kazanarak Bülent Korkmaz’ın rekoruna ortak oldu. Muslera hafta sonu Galatasaray’ın şampiyonluğa ulaşması halinde Korkmaz’ı geride bırakarak Sarı-Kırmızılı takımın en çok kupa kazanan oyuncusu olacak.

Fernando Muslera, Süper Lig'de 8. şampiyonluk için gün sayıyor. Galatasaray'a 2011'de gelen ve takımla 14. sezonunu yaşayan tecrübeli file bekçisi, 2011-2012, 2012-2013, 2014-2015, 2017-2018, 2018-2019, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında Süper Lig'de ipi önde göğüsleyen takımın parçası oldu.

Türk futbolu ve Galatasaray'ın unutulmaz savunma oyuncusu Bülent Korkmaz, toplamda 18 kupa kaldırdı. Kariyeri boyunca Galatasaray'dan başka takımda forma giymeyen Korkmaz, birer UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa'sı alarak adını Türk futbol tarihine yazdırdı. Bülent Korkmaz, Süper Lig'de 8, Türkiye Kupası'nda 6, TFF Süper Kupa'da 2 kez şampiyon oldu.