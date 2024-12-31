Muslera son kararını verdi. Okan Buruk ile görüştü

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Muslera son kararını verdi. Okan Buruk ile görüştü

Galatasaray’daki sözleşmesi sezon sonu sona erecek Muslera kararını verdi. Uruguaylı kaleci son olarak Teknik Direktör Okan Buruk ile görüştü.

Galatasaray’ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera’nın sözleşmesi sezon sonu sona eriyor. Uruguaylı kalecinin ülkesine dönmek istediği hatta futbolu bırakmak istediği konuşuluyordu.

Gelen son bilgilere göre ülkesi Uruguay’dan teklifler alan Muslera, Teknik Direktör Okan Buruk ile görüştü. Buruk, tecrübeli kalecinin takımda kalmasını istediği ve yaşın bir öneminin olmadığını vurguladı.

Ancak Muslera’nın gelen tekliflere dikkat çekerek ülkesine dönmek istediği belirtiliyor. Galatasaray’ın sezon sonuna kadar kaleci bulmak için arayışlara devam ettiği öğrenildi. İtalyan ekibi Lazio’dan 2011 yılında Galatasaray’a gelen Muslera, sarı kırmızılı forma ile 17 kupa kazandı.

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