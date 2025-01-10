Muslera son kararını yönetime bildirdi. Galatasaray’da kalacak mı?

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Muslera son kararını yönetime bildirdi. Galatasaray’da kalacak mı?

Galatasaray’ın tecrübeli kalecisi Muslera son kararını verdi. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek Uruguaylı eldiven, takımda kalıp kalmayacağını yönetime bildirdi.

Galatasaray’ın kalesini 14 senedir koruyan Muslera’nın sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. 38 yaşındaki kalecinin takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olmuştu.

TRT Spor’da yer alan habere göre, Uruguaylı kaleci son kararını verdi. Yönetimle görüşen Muslera takımdan ayrılmak istediğini iletti. Tecrübeli kalecinin ülkesine döneceği belirtiliyor.

14 senedir Galatasaray'ın kalesini koruyan Muslera'nın ücretinde de indirime gidilmediği ve önümüzdeki sezon için de 2.5 milyon euro teklif edildiği öğrenildi.

Bu teklife rağmen tecrübeli kalecinin Uruguay'da yaşayan ailesinin yanına gitmek istediği ifade edildi.

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