Muslera taraftarın küfürlü tezarühatına eşlik etti. Sosyal medya ayağa kalktı

Süper Lig'de 23. şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da futbolcular, Florya'da zaferi taraftarlarıyla birlikte coşkuyla kutladı. Ortaya çıkan görüntülerde Fernando Muslera'nın eşlik ettiği tezahürat büyük tepki çekti.
TARAFTARA EŞLİK ETTİ
Florya'da taraftarıyla bütünleşen Galatasaray kafilesinde Fernando Muslera'nın ortaya çıkan görüntüleri büyük yankı uyandırdı. Tecrübeli kalecinin, ezeli rakip Fenerbahçe aleyhine yapılan küfürlü bir tezahürata eşlik ettiği görüldü.
PFDK'YA SEVKİ İSTENİYOR
Sosyal medyada gündem olan görüntülere Fenerbahçe taraftarları sert tepki gösterdi. Sarı-lacivertli taraftarlar, Fernando Muslera'nın tezahürat nedeniyle PFDK'ye sevk edilmesi gerektiğini belirtti.