Muslera Uruguay’da kulüp satın aldı

Galatasaray’ın yıldız kalecisi Fernando Muslera, ülkesi Uruguay’da kulüp satın aldı. Tecrübeli kaleci böylece futbolculuğa devam ederken kulüp satın alanlar kervanına katıldı. Muslera’nın Uruguay 3. Lig ekiplerinden Sportivo Bella ltalia’nın yeni sahibi olduğu ortaya çıktı.

Türkiye gazetesinden Ali Naci Küçük’ün haberine göre, Muslera, milli arada hem çocuklarına kavuşmak hem de satın aldığı kulüp için mesai harcamak adına ülkesine gitti.

Sportivo Bella Italia takımı, Uruguay 3. Ligi A Grubu'nda 15 puanla 3. sırada yer alıyor.

GALATASARAY’DA KALIP KALMAYACAĞI BELİRSİZ

Öte yandan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Muslera’nın Galatasaray’da kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor. 38 yaşındaki kalecinin sarı kırmızılı kulüple sözleşme yenilememesi durumunda ülkesine giderek sahibi olduğu takımla ilgileneceği belirtiliyor. Öte yandan Galatasaray yönetimi Muslera’yı futbolu bırakması durumunda teknik ekipte görmek istiyor.

Uruguaylı kaleci, yönetimle sözleşme yenileme konusunda henüz görüşmedi.

Muslera, Galatasaray’da geçirdiği 13 sezonda 7 Süper Lig Şampiyonluğu, Süper Kupa, 4 Türkiye Kupası kazandı.

KULÜP SATIN ALAN OYUNCULAR KERVANINA KATILDI

Muslera, yaptığı yatırım ile futbolculuk döneminde kulüp satın alanlar kervanına katıldı. Daha önce de Mbappe ve N’Golo Kante de futbolculuğu bırakmadan kulüp satın almıştı. Öte yandan bir dönem Süper Lig’de forma giyen George Hagi ve Musa Sow da kulüp sahibi olan isimler arasında yer alıyor.