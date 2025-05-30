Muslera ve Mertens'den Galatasaray'a veda

Galatasaray şampiyon olarak Süper Lig sezonuna Başakşehir galibiyetiyle noktayı koyarken takımın iki önemli ismi veda etti. Sarı kırmızılı takımın kalesinin sahibi Fernando Muslera ve Dries Mertens sezon bitimiyle Türkiye'den ayrılıyor.

MUSLERA 19 KUPAYLA AYRILIYOR

2011 yılında İtalya'nın Lazio takımından transfer edilen Muslera 14 sezonda 19 kez kupa sevinci yaşadı.

Galatasaray'daki 14. sezonunu tamamlayan Muslera, sarı-kırmızılı formayla 551. resmi maçına çıktı. Birçok rekora imza atan Muslera, Galatasaray kariyerinde 8'i Süper Lig, 5 Ziraat Türkiye Kupası ve 6 TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. Uruguay Premier Ligi ekiplerinden Penarol'a transferi için adı geçen Muslera kariyerine ülkesinde devam edecek.

Muslera maçın son anlarında yerini Günay Güvenç'e bırakırken anonsu oğlu Kailash yaptı. Muslera ayrıca 25 numaralı formayı giyerek taraftarına veda etti. 25 numarayı Muslera Galatasaray'a geldiği ilk sezon giymişti.

MERTENS 3 SEZONDA 5 KUPA KAZANDI

2022 yılının yaz transfer döneminde Napoli'den transfer edilen Dries Mertens 3 sezonunda 5 kupa kazandı. Belçikalı oyuncu geçtiğimiz günlerde yaptığı röportajda Galatasaray'a bir sezon için geldiğini ancak üç sezon boyunca forma giymekten çok mutlu olduğunu söyledi.

Oğlu Ciro ile Galatasaray taraftarının sevgilisi olan Mertens'in futbol hayatına nokta koyup koymayacağı henüz belli değil.