Muslera’da büyük sürpriz! Yönetim son kararı bekliyor

14 yıldır Galatasaray formasını terleten ve sezon sonunda futbolu bırakmayı düşünen Fernando Muslera, büyük kararsızlık içinde.

Milliyet'te yer alan habere göre, Muslera futbolu bırakma konusunda eskisi kadar kararlı değil ve 1 yıl daha sarı-kırmızılı formayı giyebilir.

Bir süredir kaleci arayışında olan Galatasaray'ın da Muslera'nın bu tutumu sonrası arayışı durduğu ve Muslera'dan gelecek haberi beklediği belirtildi.

Galatasaray'ın Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşması durumunda Muslera'nın emeklilik kararını 1 yıl daha erteleyebileceği aktarıldı.

Okan Buruk'un da Muslera'ya güvendiği ve 38 yaşındaki eldivenin Galatasaray'da kariyerine devam etmesini istediği vurgulandı.