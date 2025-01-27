Muslera’dan flaş itiraf: Görüştüğü 2 takımı açıkladı

Galatasaray’ın tecrübeli kalecisi Muslera’nın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Uruguaylı kalecinin ülkesine dönmesi bekleniyor. Süper Lig’de Konyaspor’a karşı kariyerinin 429. Lig maçına çıkarak bir rekora imza atan tecrübeli oyuncudan flaş açıklamalar geldi.

Uruguay basınına konuşan Muslera henüz ayrılık için net kararını vermediğini belirterek geçen sezon görüştüğü 2 takımı açıkladı.

Uruguaylı kalecinin yaptığı açıklama şöyle:

"14 yıldır Galatasaray'dayım. Hiç hayal etmediğim bir başarı, 429 maça çıktım ve 16 maç daha var. Bu kulüp benim milli takımda ilerlememi sağladı. Hayatımın kulübü.

Sezonun sonunda kulüpten ayrılma konusunda henüz yüzde 100 karar vermedim. Bu, ailemle birlikte değerlendirdiğimiz bir konu. Türkiye'den ayrıldığım gün bunu ön kapıdan yapacağım. Ayrılma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek istiyorum.

GÖRÜŞTÜĞÜ 2 TAKIMI AÇIKLADI

"Geçen yıl Nacional ve Penarol ile görüşmelerde bulundum. Herhangi bir karar vermedim: Penarol, Nacional veya Wanderers.

Gerçekleştirmem gereken hedeflerim ve hayallerim var. Hiçbir zaman Uruguay şampiyonu olamadım. Bunun gerçekleştirilmesi gereken bir hayal olduğunu söylemezsem yalan söylemiş olurum.

Felipe Melo bana Nacional'de oynama konusunda Alejandro Balbi (Nacional'in eski başkanı) ile konuştuğunu söyledi. Bu fikir beni heyecanlandırdı. Bana 'Ben gidersem sen de gelirsin' dedi. "Beni bekle" diye cevap verdim."