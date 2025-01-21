Muslera'dan maç sonu olay hareket

UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta maçında Galatasaray, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile RAMS Park'ta 3-3 berabere kaldı. Maç sonunda sarı kırmızılı taraftar üç gol yiyen Fernando Muslera'yı ilk kez ıslıkladı.

BİTTİ İŞARETİ YAPTI

Uruguaylı kaleci maç sonunda direkt soyunma odasına giderken teknik direktör Okan Buruk’un teselli etmeye çalıştığı anlarda eliyle ‘bitti’ işareti yaptı. Bu sezon başında Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Young Boys maçında yediği goller ve kırmızı kartıyla tartışılan Muslera bu akşam altı UEFA Avrupa Ligi maçında bir gol atabilen Dinamo Kiev'den üç gol yedi.

Sezon sonunda ülkesine dönebileceği konuşulan Muslera 2011 yılından beri Galatasaray'ın kalesini koruyor.