Muslera'dan şoke eden karar. Yönetime iletti

Düzenleme: Kaynak: Milliyet
Muslera'dan şoke eden karar. Yönetime iletti

Galatasaray’ın Uruguaylı kalecisi Muslera’nın futbolu bırakma kararı aldığı öğrenildi. Tecrübeli kalecinin kararı yönetime ilettiği belirtiliyor.

Galatasaray’da bir dönem sona eriyor. Lazio’dan 2011 yılında transfer olan kaleci Fernando Muslera futbolu bırakma kararı aldı.

Milliyet gazetesinden Nevzat Dindar’ın haberine göre sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan 38 yaşındaki kaleci futbolu bırakma kararını yönetime iletti.

Muslera’nın kararına saygı duyan Teknik Direktör Okan Buruk ve yönetim, yine de az da olsa devam etmesini bekliyordu. Tecrübeli kalecinin, kendisine yönelik pozitif yaklaşıma karşın kariyerini Galatasaray formasıyla sonlandırma kararı aldığı ve önümüzdeki sezon oynamayı düşünmediği belirtildi.

Uruguay’da 3. lig ekiplerinden Sportivo Bella Italia’yı satın alan Fernando Muslera’nın burada yöneticiliğe adım atacağı vurgulandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sözleşmesi sezon sonu sona erecek tecrübeli kaleci ile ilgili yaptığı açıklamada “Niyeti sezon sonu ülkesine dönmek. Geçen sene de bu sene ülkesine dönmek, bırakmak istiyordu. Ailesi orada. Çocukları, eşi orada. Ülkesine dönme düşüncesi var” ifadelerini kullanmıştı.

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