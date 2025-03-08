Muslera’dan takım arkadaşlarına uyarı: 4 puanlık fark kapanmayacak

Süper Lig’de lider Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı sarı kırmızılıların yaşadığı üst üste puan kayıplarıyla birlikte 4’e indi. Galatasaray cephesinde son dönemde yaşanan krize el koyan oyuncu Muslera oldu.

Galatasaray, Alanyaspor maçı öncesinde kamp yaparak kendini kapatırken takım üzerinde büyük etkisi olan Fernando Muslera yaptığı motivasyon konuşmasıyla arkadaşlarını kenetledi. Uruguaylı kaleci, ligin kalan bölümünde herkesten fedakarlık yapmasını ve şampiyonluğa odaklanmasını istedi.



Fernando Muslera, "Uzun yıllardır Galatasaray'da oynuyorum. Bu kulübün kazanma kültürü var. Tarihinde hep başarılar, kupalar var. Şimdi bir yenisini kazanmak bizim elimizde. 11 maçta herkes konsantrasyonunu üst düzeyde tutsun. Fenerbahçe ile aramızdaki 4 puanlık fark kapanmayacak." dedi.

Uruguaylı kaleci "Alanyaspor maçından başlayarak artık hata yapmayalım. Ligin kalan bölümünde tüm camia tek yürek olarak hedefe yürüyeceğiz. Sezon sonunda şampiyonluk kupasını hep beraber kaldıracağız." ifadelerini kullandı.