Muslera’dan Uğurcan sorusuna cevap: Ne kadar iyi olduğu…

Kaynak: Haber Merkezi / İHA
Muslera’dan Uğurcan sorusuna cevap: Ne kadar iyi olduğu…

Galatasaray kaptanı Fernando Muslera, Ziraat Türkiye Kupası finali öncesi, "Büyük bir maç bizi bekliyor, yarın kupa alarak Bülent Korkmaz'ı geçmek benim için çok önemli başarı olacak" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası finali öncesi Gaziantep Stadyumu'nda ortak basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya Galatasaray ve Trabzonspor teknik direktörleri ile takım kaptanları katıldı.

Basın toplantısında konuşan Galatasaray takım kaptanı Fernando Muslera, kupayı kazanmak istediklerini söyledi. Toplantıda soruları yanıtlayan tecrübeli file bekçisi, "Yarın bu sezonki ana hedeflerimizden biri için mücadele edeceğiz. Büyük bir maç bizi bekliyor. İnşallah galip geliriz. Rakip takımda kaleci Uğurcan kendisini kanıtlamış bir kaleci. Trabzonspor için çok önemli bir oyuncu ve elinden gelen her şeyi yapıyor. Taraftarlar onu çok seviyor. Ben de kendisini seviyorum. Yarın biz kupayı kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

UĞURCAN KENDİNİ KANITLAMIŞ BİR KALECİ

Bir basın mensubunun “Sezon sonu sözleşmen sona eriyor, Uğurcan’a eldivenlerini gözlerin kapalı teslim eder misin?” sorusunu da yanıtlayan Muslera, “Kontrat konusunda ben hoca değilim. Uğurcan’ın kapasitesi çok belli. Ne kadar iyi bir kaleci olduğu çok belli. Ancak onun kendi kararlarını alıyor olması gerek” cevabını verdi.

Galatasaray'da Bülent Korkmaz ile kupa sayılarını eşitlemeye yakın olan Muslera, bu konuya yönelik, "Galatasaray tarihinin bir parçası olabilmek benim için çok önemli. Bülent Korkmaz da Galatasaray için önemli bir figür. Yarın kupa alırsak onu geçmek benim için çok önemli bir başarı olacak" değerlendirmesinde bulundu.

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