Muslera'nın maç bitiminde soyunma odasına gitme sebebi belli oldu

Sivasspor galibiyetinin ardından takımla birlikte sevinmeyip apar topar soyunma odasına giden Muslera kafaları karıştırmıştı. Soyunma odasına gitme sebebi belli oldu.

Muslera'nın maç bitiminde soyunma odasına gitme sebebi belli oldu

Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi, Fernando Muslera, Sivasspor galibiyetinin ardından ortaya koyduğu tavırla herkesi şaşırttı. İkinci gole de sevinmeyen deneyimli kaleci, son düdükle birlikte doğrudan soyunma odasının yolunu tuttu ve takımın taraftarla birlikte yaşadığı coşkuya katılmadı.

SAHADA KALMAK İSTEMEDİ
Muslera'nın hatalı bir pası sonrası, tribündeki bir grup tarafından protesto edilmesine çok sinirlendiği ve bu nedenle sahada kalmak istemediği öğrenildi. Teknik heyet ve takım arkadaşları, soyunma odasında Uruguaylı'yı teselli etmeye çalıştı. Birçok taraftar da Muslera'nın sosyal medya hesabına destek mesajları yolladı.

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