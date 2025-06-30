Muslera’nın tekmelediği oyuncu Süper Lig yolunda

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Muslera’nın tekmelediği oyuncu Süper Lig yolunda

Trabzonspor, Lille forması giyen Alan Virginius'la ilgileniyor.

Salim Manav'ın haberinie göre geçtiğimiz sezon Young Boys forması giyen kanat oyuncusu Alan Virginius Trabzonspor'un transfer gündemine geldi.

Bonservisi Fransa ekibi Lille’de bulunan Alan Virginius bu sezon Young Boys formasıyla 45 maçta 7 gol atarken 4 asist yaptı.

MUSLERA'NIN TEKMESİ AKILLARDA

Virginius'un Türk futbolseverler tarafından tanınma nedeni ise Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys ile oynadığı play-off turu rövanş maçı. Maçın 87. dakikasında Galatasaray filelerini havalandıran Virginius'a kaleci Muslera tekme atmış ve kırmızı kart görmüştü. Sarı kırmızılı ekip bu skorla Şampiyonlar Ligi'ne veda etmişti.

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