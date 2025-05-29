Muslera'nın vedasında Emiliano Martinez'den flaş hareket

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera bugün Rams Park’taki basın toplantısında sarı kırmızılı kulübe veda ettiğini duyurdu.
Muslera, "Başakşehir son maçım olacak. Gurur duyduğum 14 seneden sonra herkese teşekkür ediyorum. Cuma günü son maçıma çıkacağım. Son dakikalarımı oynayacağım." dedi.
MARTINEZ, MUSLERA'YA YORUM YAPTI
Aston Villa'dan ayrılacağını açıklayan Arjantinli kaleci Emiliano Martinez, Muslera'nın Galatasaray'da kazandığı kupalarla çektirdiği fotoğrafa sosyal medyada yorum yaptı. Martinez'in yorumu sonrasında Galatasaraylı taraftarlar, "Come to Galatasaray" mesajları atarak ünlü kaleciyi Türkiye'ye çağırdı.