Muslera'nın veliahtı karar aşamasında

Fransa Milli Takımı'nın çeşitli yaş kategorilerinde oynayan ve Eylül 2022'de Dünya Kupası öncesi A Milli Takım’a çağrılan Alban Lafont, milli takım tercihini değiştirebilir. Ouest-France gazetesinin haberine göre, 25 yaşındaki kaleci, Burkina Faso Futbol Federasyonu ile görüşmelerde bulunuyor.

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Lafont’un yakın çevresi, "Henüz net bir karar verilmedi, ancak düşünülüyor," şeklinde açıklamada bulundu. Günümüzde Mike Maignan, Brice Samba ve Alphonse Areola üçlüsünün Fransa kalesinde yer alması ve Lucas Chevalier gibi gelecek vaat eden kalecilerin yükselmesi, Lafont’un Fransa Milli Takımı’nda yeniden forma bulma ihtimalini zayıflatıyor.

Toulouse altyapısında yetişen Lafont, Burkina Faso’nun başkenti Ouagadougou’da doğdu ve futbola da burada başladı. Bu geçmişi, milli takım tercihi konusunda bir değişiklik yapmasına zemin hazırlıyor.