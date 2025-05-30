Muslera'nın yeni takımı belli oluyor: 'Gerçekten istiyoruz'

Galatasaray'da geçirdiği 14 sezonun ardından bugün oynanacak Başakşehir maçıyla sarı kırmızılı kulübe veda edecek olan kaptan Fernando Muslera'nın bir sonraki adresi netleşiyor.

Uruguay ekibi Penarol'ün yöneticisi Edgardo Novic, Penarol Teknik Direktörü Diego Aguirre'nin Muslera'yı istediğini ifade etti.

Novic yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz pazartesi günü Muslera hakkında Diego Aguirre ile bir toplantı yaptık. Bize 'Onun gelmesini gerçekten istiyorum' dedi." şeklinde konuştu.

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