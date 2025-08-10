Muslera'nın yerine düşünülüyordu! Galatasaray geri adım attı

Muslera’nın ayrılığının ardından kaleci arayışına giren Galatasaray, gündemindeki isimlerden biri olan Senne Lammens transferinden yüksek bonservis talebi nedeniyle vazgeçti.

25 MİLYON EURO'LUK BONSERVİS GALATASARAY'I VAZGEÇİRDİ

Belçikalı gazeteci Sacha Tavolieri’nin haberine göre, Royal Antwerp, 23 yaşındaki kaleci için Galatasaray’dan 20 milyon euro bonservis bedeli ve 5 milyon euro bonus talep etti. Sarı-kırmızılı yönetim, toplam 25 milyon euroya ulaşan bu rakamı yüksek bularak transferden çekilme kararı aldı.