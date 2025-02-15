Muslera'nın yerine gelecek isim belli oldu! Menajeri İstanbul'da

Sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılması beklenen Fernando Muslera'nın yerine sarı kırmızılı yönetim yeni kaleci arayışlarına başladı.

Lyon'un kalecisi Lucas Perri'nin menajeri, transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi. Yönetin, Brezilyalı file bekçisini kadrosuna katmak istiyor. Fransız ekibi Lyon forması giyen 26 yaşındaki Brezilyalı kaleci Lucas Perri, 1,97 metrelik boyu ile dikkat çeken bir kaleci.

MUSLERA SORUYA SİNİRLENDİ

Galatasaray taraftarının bu sezon gösterdiği performans ile eleştirilerin hedef noktası olan Fernando Muslera 4-1 kaybedilen AZ Alkmaar maçı sonrasında TRT Spor muhabirinin kariyeri hakkında sorduğu soruya sinirlenmiş ve "Futbolu şimdi bırakmamı mı istiyorsunuz" diyerek röportajı terk etmişti.