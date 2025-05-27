Muslera’nın yerine Japon teknolojisi

Galatasaray’da Fernando Muslera'nın vedasıyla birlikte gözler kaleci transferine çevrildi.

14 yıllık file bekçisine veda etmeye hazırlanan Sarı-kırmızılılar kaleci transferi için listesinde ilk sıraya Nice kalecisi Marcin Bulka’yı yazsa da gündeme yeni alternatifler gelemeye devam ediyor.

Galatasaray’a son olarak Parma'da forma giyen kaleci Zion Suzuki menajerler aracılığıyla önerildi. Sarı-Kırmızılılar, 22 yaşındaki file bekçisinin bonservisi ve yıllık ücretiyle hakkında bilgi aldı.

Gelecek vadeden kaleci olarak gösterilen Suzuki, 2024-2025 sezonu yaz transfer döneminde 8.2 milyon Euro bonservis ücretiyle St. Truiden'den Parma'ya transfer olmuştu. Güncel değeri 14 milyon euro olarak gösterilen Japon eldiven bu sezon Serie A'da Parma formasıyla çıktığı 37 maçta kalesinde 53 gol gördü, 8 karşılaşmada ise gole izin vermedi. 1.90'lık kaleci, 18 kez Japonya A Milli Takım formasını giydi.

Ganalı baba ile Japon bir annenin oğlu olarak ABD’de dünyaya gelen Suzuki milli takım olarak Japonya'yı tercih etti.