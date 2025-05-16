Muslera’nın yerini dolduracak isim bulundu

14 sezondur kalesini koruyan Fernando Muslera ile yollarını ayırmaya hazırlayan Galatasaray yönetimi bu boşluğu doldurmak için harekete geçti.

Kendisini ispatlamış ve kalede Muslera'nın boşluğunu dolduracak isimlerle temasa geçen yönetim geniş bir liste oluşturdu. Sarı Kırmızılı yönetim Alisson Becker, Ederson ve Jan Oblak gibi yıldızları gündemine alsa da Muslera gibi genç yaşta takıma katılarak uzun yıllar kaleyi koruyacak bir ismi ilk planda kaleye dahil etmek istiyor.

Galatasaray bu yönde Nice forması giyen Polonyalı Marcin Bulka'yı gündemine aldı. Sarı-Kırmızılıların temasa geçtiği 25 yaşındaki oyuncunu sözleşmesi 2026 yılında sona erecek. Piyasa değeri 20 milyon Euro olan 1.99 boyundaki file bekçisine Galatasaray yönetimi önemli bir yatırım yapmayı planlıyor.

Öte yandan Bulka Galatasaraylı oyuncuları Instagramdan takibe aldı. Icardi, Lemina, Morata, Jacobs ve Frankowski'yi takip eden Bulka’nın bu hareketi transfer iddialarını daha da alevlendirdi.