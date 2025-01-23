MUSLERA’YA ISLIK SESLERİ

Fernando Muslera, bir diğer adıyla bay haksız rekabet. Galatasaray kalesinin tartışmasız yıllardır tek ismi. “Herkes gider Muslera kalır” lafını gerçeğe dönüştüren adam. 2011 yılında geldiği sarı kırmızılı renklerle 2025 yılında hala sahada. Kolay kolay kimseye nasip olmayacak bir istikrar abidesi. Hele Türk futbolunda yabancı oyuncuların dikiş tutturamadığını düşünürsek 14 sene bir Uruguaylı oyuncunun formasının tek sahibi olması takdir edilecek bir durum.

İLK KEZ ISLIKLANDI

Ancak bu sezon Muslera hiç olmadığı kadar tartışılan bir performans ile eleştiri okların merkezi haline geldi. Son olarak oynanan UEFA Avrupa Ligi maçı olan Dinamo Kiev karşılaşmasında üç golü birden kalesinde gören Fernando Muslera Galatasaray seyircisinin ilk kez ıslıklarına maruz kaldı. Maçın ardından soyunma odasına giderken eliyle bitti işareti yapan Muslera’ya seyircinin büyük bir kısmı kızgındı. Bunun en büyük nedeni rakip Dinamo Kiev’in 6 maçta 1 gol atarken sarı kırmızılı ağlara 3 gol birden göndermesiydi. Aynı zamanda Avrupa Ligi’nde en düşük kurtarış yüzdesine sahip kaleci olması da bir etkendi. Elbette Muslera daha çok gol yemişti. Sezon başında Beşiktaş karşısında 5 gol yerken kimse Muslera’ya tepki göstermemişti.

Bu sezon başında Galatasaray Young Boys’a elenirken Muslera’nın yediği hatalı goller ve golü atan oyuncuya attığı tekme ile gördüğü kırmızı kart çok konuşuldu. Sarı kırmızılı takımı dev bir gelirden eden Şampiyonlar Ligi kapısı kapanırken taraftar için Muslera artık tartışılan bir isim haline geldi.

Son 11 maçta 19 gol yiyen Galatasaray defansı ve kalesi kırmızı alarm verirken Muslera’nın sezon sonunda ülkesine döneceği konuşuluyor. Uruguay’da bir takım satın aldığı ve onunla ilgileneceği ancak daha önemlisi eşi ve üç çocuğundan artık ayrı kalmak istemediği dillerde. Acaba bu ayrılık fikri motivasyon ve form düşüklüğünde önemli bir etken mi?

ŞAMPİYONLUKLAR GETİRDİ

Süper Lig’de neredeyse her maçta rakip güçlü ya da değil Galatasaray’a gol atmayı becerebiliyor. Avrupa’da da öyle. Sarı kırmızılılar kalelerini korumakta güçlük çekiyor. Muslera’nın gitmek istemesi artık takımına duyduğu aidiyeti etkiledi. Galatasaray kariyeri boyunca dile kolay 7 şampiyonluk olmak üzere tam 17 kupa sahibi. Hatayspor maçıyla sarı kırmızılı forma ile 428. maçına çıkan Muslera efsane kaptan Bülent Korkmaz’ı yakalayarak rekor kırdı.

Galatasaray’ın 2012 yılında Fenerbahçe ile Kadıköy’de oynadığı Süper Final maçında Semih Şentürk’ün kafa şutunu imkansız bir hamle ile çıkartan Uruguaylı eldiven şampiyonluğu getirmişti. Hatta Muslera’nın Galatasaray’a getirdiği en az üç şampiyonluk olabilir. Öyle bir performans göstermişti ki kurtardığı toplarla rakip takımların bile saygısını kazanmayı başardı. 2011-2012 sezonu son haftasında Manisaspor karşısında taraftarın büyük bir tezahüratı ile bir penaltı golüne bile imza atmıştı.

Dünya futbolunda iyi kaleciler artık çok yetişmiyor. Efsane isimler Oliver Kahn, Gianluigi Buffon, Peter Schmeichel, Iker Casillas gibi isimlerin yeri dolmuyor. Günümüz futbolunda klasik 10 numaraların öldüğü gibi iyi kalecileri çıkarmak da zor. Belki de Muslera bu örneklerden kalan son isimlerden. 38 yaşındaki kalecinin Kiev karşısında taraftarın ıslıklarıyla beraber verdiği duygusal tepki Galatasaray’ı ne kadar çok sevdiğiyle ilgili olabilir. Evet en çok kazanan kaleci olarak dikkat çekiyor. Ancak o da görevini her zaman en iyi şekilde yapmak isteyenlerden. Futbolun içinde yaşayanlar bilir ki Muslera gibi bir kaleci bir daha Türkiye’ye zor gelir. Ya da gelse bile 14 sene kalesini koruyamaz.

VEFA ÇOK ÖNEMLİ

Dinamo Kiev maçının ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk “Muslera’nın arkasındayız. O bizim için çok değerli çok önemli. Maç bittikten sonra özellikle onu çağırıp tekrar destek olmaya çalıştılar. Galatasaray için çok değerli bir isim ufak defek şeylerle harcamamamız lazım. Onunla devam edeceğiz” derken Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu da “Muslera’ya birçok maçta çok şey borçluyuz. Onun ne kadar büyük bir oyuncu olduğunu tüm Galatasaray camiası biliyor. Yapmamız gereken efsanemize sahip çıkmak” diyerek Uruguaylı eldivene destek oldular.

Üzücü olan bu sezon yenilen hatalı goller, kaybedilen turlar ve puanlar parlak Muslera kariyerine gölge düşürecek. Böyle ışıltılı kupalarla dolu kimseye nasip olmayacak bir performansı artık hangi yabancı oyuncu yakalayabilir onu bilemeyiz. Sezonun yarısındayız ve kalan zamanda Galatasaray kalesi yine Muslera’nın olacak. Sarı kırmızılı taraftar kalan zamanda bu efsane isme destek verip onu en güzel şekilde uğurlayabilirler. Futbolda hatalı gollere zaman zaman yapılan beceriksizliklere yer var ama en güzeli vefa olabilir. 14 sene kimseye kaleci aratmayan Muslera için yapılacak en güzel şey o görünüyor. Yoksa her sezon başı sağ bek sol bek bulamayan Galatasaray kaleci arayıp bulamamaktan şikayet edebilirdi.