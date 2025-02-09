Muslera’ya Uruguay’dan talip çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Muslera’ya Uruguay’dan talip çıktı

Galatasaray formasını 2011 yılından bu yana giyen Muslera’nın sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor. Tecrübeli kaleciye ülkesi Uruguay’dan talip çıktı.

Galatasaray’ın tecrübeli kalecisi Muslera’nın sözleşmesinin bitmesinin ardından takımdan ayrılması bekleniyor. Uruguaylı kaleci henüz net bir karar vermese de ayrılık ihtimalinin takımda kalmasından daha büyük olasılık olduğu belirtiliyor. Sarı kırmızılı formaya veda etmesinin ardından ülkesine dönmesi beklenen tecrübeli kaleciye talip çıktı.

Muslera’ya ülkesi Uruguay’dan Penarol takımı talip oldu. Tecrübeli kalecinin ilk görüşmede transfere sıcak baktığı öğrenildi. Bu sezon 29 maça çıkan tecrübeli eldiven kalesini 7 maçta gole kapattı. 2011 yılından bu yana Galatasaray forması giyen tecrübeli kaleci 14 yıldır sarı kırmızılıların başarılarında önemli pay sahibi oldu.

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