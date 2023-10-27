Müsli zararlı mı?

Son yıllarda epeyce tükütelien müslinin zararlı mı olduğu tartışma konusu oldu. Müsli bu kadar ünlüyken haliyle nasıl yenir, kilo aldırır mı yoksa zayıflatır mı merak ediliyor.

İyi bir kahvaltı, güne zinde başlamanın en sağlıklı yolu. Genellikle sabah erken saatlerde sindirimi kolay olması nedeniyle yulaf ezmesi, meyveli yoğurt gibi besinler tercih ediliyor.

İşte Müsli ile ilgili bilinmeyenler…

Özellikle kahvaltıda meyvelerin harika bir buluşması olan müsli, kolay sindirimi ile adından söz ettiriyor. Müsli, çiğ, yulaf ezmesi ve diğer çeşitli kahvaltı malzemelerine dayalı lif ve protein açısından zengin bir kahvaltı ve brunch seçeneği. Kızarmış yulaf, fındık, meyve ve buğday gevreklerinden yapılan kuru bir tahıl olan müsli, bir gecede ıslatılabilen ve esasen marine edilebilen tonlarca kombinasyonla bir kahvaltı seçeneğinin vazgeçilmez bir parçası haline geldi.

NASIL YENMELİ

Müsli, vitamin, demir ve magnezyumla dolu karışım, süt ya da yoğurt, meyve suyu ile karıştırılabilir ve gece boyunca buzdolabında bırakılabilir. Müsli genellikle granolaya benzetilir, ancak genellikle daha az şekerli daha doğal bir seçenektir, bu da onu ikisinin daha sağlıklı seçeneği haline getirir.

ZAYIFLATIR MI?



Müsli, hamur işleri ve kahvaltı sandviçlerinden daha az şekere ve daha az kaloriye sahip. Ayrıca, karışımınızı kontrol ettiğiniz için, işlenmiş veya şekerle dolu hiçbir şeyin yemeğinize girmemesini sağlayabilirsiniz. Bu şekilde müsli kilo aldırmaz aksine zayıflatır

YARARLARI NELER?



Lif oranı yüksek: Yapılabilecek pek çok farklı karışımı olduğu için müslide tam olarak ne kadar lif olduğunu ölçmek zor olsa da, yemek genellikle lif ve kepekli tahıllarda yüksektir. Her ikisi de sindirim sisteminiz için iyidir. Lif ve kepekli tahıllar sindirim sisteminizi düzenleyebilir.

Kilo verdirir:

Müslinin içeriğindeki nişasta midenizde parçalandığından iştahınızı bastıran sindirim asitleri salınır ve metabolizmanız hızlanır, böylece daha kısa sürede daha fazla kalori yakarsınız.

Kalbe iyi gelir: Müsli, beta-glukan adı verilen bir yulaf lifi içeren yulaf kepeği içerir. Buna göre çalışmalarGüvenilir Kaynak, beta-glukan kolesterol seviyelerini yüzde 10'a kadar düşürmeye yardımcı olabilir. Düzenli olarak müsli yiyerek kalp sağlığınızı büyük ölçüde iyileştireceksiniz. Kalbinize bir iyilik daha yapın ve karışımınıza limon suyu ekleyin. C vitamini eklemek, kolesterolünüzü düşürmenize yardımcı olabilir ve kalp sağlığınızı daha da iyileştirir.

Daha fazla besinle birleştirebilirsiniz: Fındık eklemek protein ve omega-3 yağ asitlerini kahvaltınıza dahil edebilirken, meyve gibi diğer bileşenler size sağlıklı bir potasyum, lif, E vitamini, C, B-12 ve daha fazlasını verebilir.

Badem sütü, keten tohumu sütü, soya sütü veya tipik olarak yulafınızı ıslatacağınız yoğurt gibi süt veya süt alternatifleri, süt ve proteini birleştirmenin başka bir yoludur. Temel olarak, güne doğru başlamak için neye ihtiyacınız varsa, yemeğinize dahil edebilirsiniz.

Uzun süre tok tutar:

Lif ve kepekli tahıllar sadece karnınızı kontrol altında tutmanıza yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda tok tutar. Ek olarak, çiğ yulaf bir ton dirençli nişasta içerir, bu da müsliyi sindirmesi uzun zaman alan son derece doyurucu bir kahvaltı yapar.







