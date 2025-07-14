Muşlu çocuklar Çar Çayı’nda serinliyor

Evlerinden getirdikleri brandalar ve dereden topladıkları taşlarla küçük bir havuz oluşturan çocuklar, günün büyük bir bölümünü burada geçiriyor. Okulların tatil olmasını da fırsat bilen çocuklar, kendi imkânlarıyla yaptıkları havuzda serinleyerek sıcak havanın etkisinden korunuyor.

Oluşturdukları havuzda serinlediklerini belirten Üveyis Göçmen isimli çocuk, "Kendi imkânlarımız ile göl yaptık. Burada serinleyerek günün tadını çıkarıyoruz. Hava çok sıcak serinlemek için buraya geliyoruz" dedi.

Günün büyük bir bölümünü kendi imkânları ile yaptıkları havuzda yüzerek geçirdiklerini söyleyen çocuklardan Kerem İbik, "Saat 11.00'da buraya geliyoruz, saat 15.00'a kadar yüzüyoruz. Burayı kendimiz yaptık. Su dağdan geldiği için çok soğuk ama biz yine de yüzüyoruz. Muş'ta deniz olmadığı için biz burada yüzüyoruz" şeklinde konuştu.