Muşlu kayakçılar, Türkiye Şampiyonası’na damga vurdu

Muşlu sporcular, Türkiye Kayak Federasyonu 2025 yılı faaliyet programında yer alan Biathlon Türkiye Şampiyonası'nı 4 altın, 2 bronz madalya ile tamamladı.

Erzurum Kandilli Kayaklı Koşu ve Biathlon Merkezi'nde düzenlenen Biathlon Türkiye Şampiyonası'na 91 sporcu katıldı. İki gün süren şampiyonada dereceye giren sporculara madalyaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Muş'u temsilen yarışmalara katılarak, 2'şer altın madalya kazanan Bulut Meral ve Mine Kılıç ile 2 bronz madalya kazanan Neslişah Sarıaltun sergiledikleri performansla dikkat çekti

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, Biathlon Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren sporcuları tebrik ederek, "Biathlon Türkiye Şampiyonası'nda ilimizi gururla temsil eden sporcularımızın başarısını kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Erzurum Kandilli Kayak Merkezi'nde düzenlenen bu önemli organizasyonda, Muşlu sporcularımızın gösterdiği azim, disiplin ve mücadele ruhu bizleri son derece gururlandırmıştır. Şampiyonada 2'şer altın madalya kazanan Bulut Meral ve Mine Kılıç ile 2 bronz madalya kazanan Neslişah Sarıaltun'u yürekten kutluyorum. Bu kıymetli başarı, sadece bireysel bir zafer değil, Muş'un spor alanındaki yükselişinin de en büyük göstergelerinden biridir. Elde edilen bu dereceler, ilimizde kış sporlarına verilen önemin ve sporcularımıza sunulan desteklerin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha gözler önüne sermektedir. Sporcularımızın bu başarıya ulaşmasında emeği geçen antrenörlerimize, ailelerine ve tüm spor camiasına teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki sporcularımız, bundan sonraki yarışmalarda da aynı azim ve kararlılıkla mücadele ederek bizleri gururlandırmaya devam edeceklerdir. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle ilimizde sporun gelişmesi adına çalışmalarımızı sürdürecek ve daha büyük başarılara hep birlikte imza atacağız" dedi.