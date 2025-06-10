Musluk suyuyla burun temizliği canından etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Musluk suyuyla burun temizliği canından etti

71 yaşındaki bir kadın musluk suyuyla burun temizliğini yaptıktan saatler sonra hayatanı kaybetti. Doktorlar talihsiz kadının oldukça nadir bir mikroba yakalandığını tespit etti.

ABD’nin Teksas eyaletinde, musluk suyu ile burun temizliği yapan 71 yaşındaki bir kadın, nadir ancak ölümcül bir enfeksiyon sonucu yaşamını yitirdi. Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi CDC, hastanın burun yıkama işlemini birkaç kez kirli suyla yaptığını, sekiz gün içinde ağır nörolojik belirtiler gösterdiğini bildirdi.

Kadın, ateş, şiddetli baş ağrısı ve bilinç kaybı şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı. Yapılan testlerde, beyin omurilik sıvısında "naegleria fowleri" adlı, halk arasında “beyin yiyen amip” olarak bilinen mikrop tespit edildi. Bu mikroorganizma beyin dokusunu tahrip etmesinin yanında beyin ve beyin zarlarının iltihaplanmasına yol açan ölümcül bir parazit olarak tanımlanıyor.

CDC raporunda, enfeksiyonun suyun yeterince dezenfekte edilmemesinden kaynaklandığı belirtildi. Kamptaki suyun dezenfeksiyon seviyesinin düşük olması, enfeksiyon riskini artırdı. Uzmanlar burun temizliği için steril, distile veya kaynatılıp soğutulmuş su kullanılmasını öneriyor.

Teksas’ta bu tür vakalar daha önce de görüldü. Almanya gibi ülkelerde ise henüz vaka bildirilmedi. Yine de burun temizliğinde su kaynaklarına dikkat edilmesi önem taşıyor.

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