Müslüm Gürses'e benzediği için herkes ona Allah rahmet eylesin diyor

2013 yılında hayatını kaybeden arabesk müziğin unutulmaz isimlerinden Müslüm Gürses’e benzerliğiyle dikkat çeken ve bir dönem birlikte reklam filminde oynayan ses sanatçısı Baki Çiçek’i görenler cep telefonlarına sarılıyor.

Müslüm Gürses'e benzediği için herkes ona Allah rahmet eylesin diyor

Antalya’da yaşayan 58 yaşındaki Baki Çiçek, hastanede 4 aylık yaşam mücadelesinin ardından 3 Mart 2013 hayatını kaybeden arabesk müziğin unutulmaz isimlerinden Müslüm Gürses’e olan benzerliğiyle dikkat çekiyor. 30 yıllık taksicilik mesleğinin yanı sıra ses sanatçılığı da yapan Çiçek, sokağa çıktığında ise vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

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7’den 70’e herkesin cep telefonlarına sarılıp hatıra fotoğrafı çektirdiği Çiçek, bu istekleri kırmıyor. Yüz, saç, bıyık benzerliğinin yanı sıra kıyafetiyle de usta sanatçıyı akıllara getiren Çiçek’in sesini duyanlar ise ikinci bir şok yaşıyor.

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"İKİ KARDEŞ GİBİLER"

Daha önce çalıştığı yerdeki mesai arkadaşı İsmet Koç, benzerliği “Burada çalışırken herkes fotoğraf çektirmek için geliyordu. Çok beziyorlar çünkü. Sanki iki kardeşler” sözleriyle anlatırken, Çiçek ile fotoğraf çekinen gençlerden Simay Taşçı, çok heyecanlı olduğunu dile getirdi.

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"BABAYI YAŞATSINLAR"

Oluşan ilgiden dolayı memnun olduğunu dile getiren Baki Çiçek ise şöyle konuştu:

Allah rahmet eylesin. Onu her zaman hatırlamak, kalbimizde yaşatmak zorundayız. Beni gören ‘Allah rahmet eylesin’ diyor. Sanki onu görmüş gibi oluyorlar.

Seviniyorlar ve fotoğraf çektiriyorlar. Beraber reklam filminde oynamıştık. O öldükten sonra Antalya’ya geldim. Ölmese gelmezdim. Sürekli beraberdik. ‘Allah seni ıslah etsin evlat’ derdi. Bir şey istediğinde hemen koşardım. Her zaman sevilen bir insandı. Babayı yaşatsınlar. Elimizden geldiğince de yaşatacağız.

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Ses sanatçılığı yaparken bir müzik kulübünde yaşadığı anıyı da paylaşan Çiçek, “Bir yerde işe gitmiştim, dinleyenlerden birisi şişeyi kaldırıp kafasına vurdu, cam parçasıyla kendini kesti. Patron da benim işime son verdi" dedi.

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