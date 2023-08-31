Müslüman Hristiyan Yahudi'nin birlikte yattığı yer

Editör : Ersoy Özdem

Mersin’in Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi’ndeki Mersin Şehir Mezarlığı, yapısı itibariyle günümüzde birçok belgesele, kitaba konu oldu.

Geçmişten günümüze birçok medeniyete ev sahipliği yapan Mersin’de 1938 yılında dönemin Belediye Başkanı Mithat Toroğlu, belediye meclisinden aldığı kararla, kent içinde dağınık olan mezarları bir araya toplatması ile başlayan serüven bugün 380 dönüm alana sahip olması ile dikkat çekiyor.

100 bine yakın define ev sahipliği yapan mezarlıkta Müslüman, Hristiyan, Musevi ve Yahudiler bir arada toprağa veriliyor.

Muğla’nın Datça ilçesindeki İskele Mezarlığı da aynı hoşgörüye ev sahipliği yapıyor.

İskele Mezarlığı’nda da her dinden insan yan yana defnediliyor.